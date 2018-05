Burkina Faso: Congrès ordinaire du CDP - Le consensus ou la mort politique

Au Burkina Faso, face aux multiples revendications des travailleurs et des syndicats, le gouvernement vient de mettre en… Plus »

Il y a un temps pour tout ; un temps pour la contradiction et un temps pour le consensus. Et je crois personnellement qu'à quelques pas de la présidentielle de 2020, l'heure doit être à l'union et à l'apaisement des cœurs. Le CDP a déjà tant souffert. Et il ne faut pas que ses premiers responsables en rajoutent avec des comportements peu honorables pour de simples questions d'ego. Moi, c'est le conseil que j'ai à donner en tant que simple observateur.

Seul doit primer l'intérêt du parti. Les querelles byzantines auxquelles l'on a assisté, doivent être rangées aux oubliettes. Elles ne doivent pas l'emporter sur l'essentiel. C'est pourquoi je souhaite que les uns et les autres fassent preuve de retenue, pour que ce congrès ne divise pas davantage les militants plutôt que de les réunir. C'est un défi énorme, mais c'est n'est pas impossible, pour peu que les uns et les autres acceptent de se surpasser.

Ce sera l'occasion de battre le rappel des troupes et de faire une introspection afin de sortir le parti des sentiers battus de la chamaillerie permanente. En tout cas, le constat que je fais personnellement, c'est que le CDP, contrairement à ce que pensent certains, n'est pas mort. Je ne suis pas un militant de ce parti mais quand j'observe de très près, je me rends compte qu'il a encore de la ressource.

