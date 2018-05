Cameroun: Crise anglophone - Le pays vers la scission

On a souvent parlé de médiation, mais aucune mesure concrète n'a encore été prise à cet égard. En ce moment le Cameroun, vit de crise entre la partie Anglophone et Francophone.

Jusqu'à présent, plus de trente membres des forces de sécurité ont été tués dans des attaques de type guérilla revendiquées par les séparatistes. Depuis, le gouvernement a intensifié l'option militaire pour faire face à la crise. Les habitants de ces régions continuent de fuir dans les forêts voisines et au Nigéria.

Plus de vingt femmes portant un balai avaient été arrêtées pour avoir protesté, mais elles furent relâchées par la suite. La région anglophone (nord-ouest et sud-ouest) a été l'épicentre de l'agitation séparatiste qui a commencé comme une protestation contre la marginalisation des régions par la majorité francophone au Cameroun.

Plus tard dans la journée, on a appris que les corps sans vie avaient été retrouvés dans la zone de Bali Nyonga de la région agitée par des éléments pro-sécession poussant à l'indépendance par rapport à la majorité francophone au Cameroun.

