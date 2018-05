Algérie: La neige fait de nouveau son apparition à Batna

BATNA - La neige a de nouveau fait son apparition mercredi à Batna notamment sur les hauteurs de la capitale des Aurès bloquant la circulation sur les routes montagneuses.

Sur les hauteurs des communes de Thniet El Abed, d'Arris et d'Ichmoul, la neige de plus en plus drue accompagnée d'une chute brutale de la température a causé d'importantes perturbations du trafic routier dans ces zones, affirme le chargé de communication auprès de la direction de la Protection civile, Takieddine Benaziz.

Les éléments de la Protection civile sont intervenus pour rouvrir la routes aux usagers et assister les véhicules en difficulté et ce au niveau de la route nationale RN 87 reliant les localités de "Thniet Rsas" et de "Gorza" (commune de Thniet El Abed), où l'épaisseur de la neige avait atteint 10 centimètres.

La densité de neige enregistrée sur un tronçon de la RN 31 a également perturbé le trafic routier entre Tazoukt et d'Aïn Tine (communes d'Arris et d'Ichmoul), selon la même source soulignant que les interventions des éléments de la Protection civile ont permis de rouvrir progressivement la route.

Beaucoup d'habitants de ces zones montagneuses qui ont accueilli dans la joie la neige ont affirmé à l'APS, que la région de Batna n'a pas connu, depuis des années, un aussi beau spectacle de poudreuse recouvrant les monts des Aurès en ce début de mois de mai.