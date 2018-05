Afrique: Bientôt une ligne maritime entre la Tunisie et le Sénégal

Cette ligne maritime viendra renforcer une ligne aérienne assez dense qui sera elle-même renforcée, selon le ministre de l'Industrie et des Pme de la Tunisie. « Nous avons déjà une dizaine de vols aériens sur le continent africain dont un vol quotidien sur Dakar. Nous allons en lancer d'autres sur le continent. Nous le faisons parce que nous estimons que Tunis doit être le hub entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen Orient », a-t-il souligné.

Cette ligne maritime se prolongera jusqu'en Côte d'Ivoire et au Ghana. « Des moyens de transport réguliers et sûrs pour les hommes comme pour les marchandises sont indispensables à l'expansion et à la diversification des relations d'affaires viables », a soutenu Bassem Loukil, président de Tunisia-Africa Business Council.

C'est connu, le transport, la logistique et les infrastructures sont nécessaires pour le développement économique et pour le renforcement des relations économiques.

