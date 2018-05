Afrique de l'Ouest: Terrorisme dans la bande sahelo-saharienne - Les racines du mal

Affirmer de nos jours que le terrorisme est devenu la première préoccupation des États de la bande sahelo-saharienne serait enfoncer une porte ouverte, tant les échos alarmants qui nous parviennent relatifs aux prouesses macabres de ces envoyés de la mort sont légion.

Pour comprendre le phénomène et tenter d'y faire face avec succès, un recours au passé ne serait pas superflu, si tant est que cette problématique a des causes aussi bien culturelles que mercantiles, la religion n'étant qu'un prétexte pour sauvegarder des intérêts séculaires. Et, justement sa résolution doit prendre racine dans une relecture intelligente de notre espace géographique, mais aussi et surtout par une riposte qu'on ne serait pas loin de qualifier de guerre populaire généralisée.

En l'an 1591, le Sultan du Maroc, Moulay Ahmed, envoie des troupes commandées par Djouder, défaire les troupes de l'Askia Ishaq II et s'emparer de Tombouctou. Grâce à leur puissance de feu, (les troupes marocaines disposaient d'armes à feu alors que les Sonrhaï n'avaient que des flèches) ses "commandos" réussirent parfaitement leur opération, et, quoique l'occupation fût brève et limitée (l'autorité réelle des pachas n'a jamais dépassé Tombouctou) elle laissa des séquelles profondes dont le métissage et le multiculturalisme qui en découlait n'était la moindre.

Le tropique du Cancer qui constituait jusqu'ici la "frontière" de l'Afrique Noire et au-delà duquel s'étend un no man's land qui va jusqu'au Sud marocain et algérien était violé et le choc des cultures qui en découlera a des répercussions jusqu'à nos jours. Car, ce no man's land est l'actuel "territoire " des groupes armés et des terroristes et, c'est cette bande que Iyad Ag Ghali veut autonomiser par rapport au reste du Mali. Une revendication sur fond d'actes délictueux et criminels, les descendants des Arabes et des Touaregs n'ayant jamais fait mystère de leur mépris vis-à-vis des Noirs.

Déjà sous Moulay Ahmed, les razzias, massacres et exactions étaient monnaie courante. Toute l'intelligentsia soudanaise de l'époque fut capturée en Octobre 1593 puis massacrée par la suite. Le choc des cultures commença donc dans le sang et la haine et se poursuit toujours ainsi avec des périodes d'accalmie. Si l'on pousse plus loin l'analyse, on peut remonter jusqu'au IIIe siècle de notre ère où déjà, grâce au chameau, les tribus nomades vont pousser vers le Sud avec l'aggravation de l'aridité.

Parmi ces nomades, les Touareg et les Berbères Zenata sont les plus notables. «Tampon" entre les Occidentaux et l'Ouest africain, contrôlant les routes caravanières et rançonnant au besoin les villes, l'implantation des Touaregs au Nord Mali, on le voit, ne date pas d'aujourd'hui. Celle des Berbères quant à elle date du Xe siècle pour des raisons économiques à savoir l'exploitation des mines d'or soudanaises ou des voies de son trafic.

Le fait colonial exacerbe les conflits

C'est dire que le terrorisme actuel prospère sur cette donne culturelle, les patrons des "katibas"(organisation cellulaire terroriste ) et les irrédentistes maliens étant du même" univers" racial et linguistique. Aussi ils sont mus par des intérêts mercantiles comme leurs ancêtres qui avaient déjà senti que l'Afrique était un "filon" juteux.

Pas plus que les Occidentaux qui par la suite viendront mettre tout le monde d'accord en subjuguant tout le continent entre 1442 (début de la traite negriere) et 1885 où la conférence de Berlin procéda au découpage du "gâteau "africain entre des convives voraces. Et, justement, le mal de la bande sahelo-saharienne date de cette conférence de triste mémoire qui a divisé le continent sans tenir compte de ses spécificités culturelles. Dès frontières fantaisistes que les Africains ont figées (paresse intellectuelle et mentale?) à travers le principe de l'intangibilité des frontières issues de la colonisation, lequel principe est à la base de nombreux conflits interétatiques de nos jours.

Dans le cas du Mali et du Niger, ce sont des guerres civiles et de rapines donc qui ensanglantent ces deux États. Pour le cas du Burkina Faso et mutatis mutandis (la communauté touarègue n'a pas la même influence que dans les deux États précités) ce sont des saprophytes qui, profitant de la proximité avec le Mali et sous le couvert d'un salafisme, endeuillent les populations du grand Nord ainsi que d'autres contrées du pays.

De Malam Dicko à l'actuel "calife" tous sont des jeunes désœuvrés qui ont trouvé dans la manne venue de certains émirats du Golfe un filon pour se refaire une santé financière et sociale. Profitant de la pauvreté ambiante, ils n'ont guère de mal à recruter des kamikazes pour exécuter leurs basses besogne dont l'objectif est d'établir la terreur afin de paralyser psychologiquement l'adversaire pour sanctuariser leur zone d'occupation. Un but qu'ils ne sont pas loin d'atteindre au regard des politiques étatiques entreprises jusqu'ici pour y faire face lesquelles à notre sens ne sont pas les plus idoines.

Établir l'équilibre de la terreur

Dans le cas du Mali et dans une moindre mesure dans celui du Niger, il nous semble qu'un "redécoupage "de ces États pour donner une plus grande autonomie aux régions septentrionales apparaît nécessaire. A quoi sert-il en effet de se draper d'une souveraineté nationale pour s'opposer à un semi-fédéralisme si on n'a pas les moyens matériels et humains pour défendre cette souveraineté?

La France que nous aimons tant prendre en exemple l'a compris dans le cas de la Corse, cette région jouissant d'un statut à nul autre pareil en hexagone. L'État malien pourra rétorquer que le terrorisme ne se limite pas au seul septentrion, mais, ce serait oublier que c'est ledit Nord qui constitue l'abcès de fixation qui est en passe de gangréner tout le corpus social malien.

En soignant donc intelligemment cet abcès et en parlant les yeux dans les yeux avec les bras financiers des imams salafistes, le tout sur fond de politiques économiques et sociales volontaristes, on peut arrêter l'hémorragie. Idem pour le Niger où le président Issoufou a eu le mérite de comprendre très tôt qu'en responsabilisant au plus haut niveau des cadres du Nord, il pouvait atténuer les effets du terrorisme dans son pays. Ce n'est du reste pas pour rien que son Premier ministre est le même depuis qu'il est au pouvoir (il s'agit du Touareg Brigit Rafini ).

Pour en venir au Burkina, disons que chez nous, il faut rétablir l'équilibre de la terreur en acceptant de créer par exemple à côté des actuelles autorités régionales des commissaires du peuple qui joueront à la fois un rôle économique, stratégique et militaire. Le danger ici résiderait dans l'armement des populations civiles avec les risques de dérapages (souvenons-nous des CDR) que cela pourrait entraîner, mais il faut convenir qu'on ne fait pas d'omelettes sans casser les œufs.

A l'étape actuelle, nos forces de défense et de sécurité sont "aveugles" et seules dans cette zone qu'elles ne connaissent, et, seuls des enfants du terroir peuvent être d'un grand secours pour elles. La méthode de lutte classique a en tous les cas montré ses limites, et, il faut oser d'autres stratégies pour vaincre le péril. La question mérite d'être poussée plus en avant avec les personnes ressources du grand Sahel pour trouver les voies idoines de sa mise en œuvre.

Disons pour terminer, qu'à problème culturel, solution culturelle, et que ce n'est pas avec le G5 Sahel que l'on verra le bout du tunnel. Une impression d'autant plus confortée avec les images de soldats de certains pays "amis" exploitant allègrement des mines d'or dans le septentrion malien. Qui a parlé de poudre aux yeux?