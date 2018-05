Madagascar: Marc Ravalomanana - Deux rencontres secrètes avec Hery Rajaonarimampianina

Hery Rajaonarimampianina a révélé, à la presse étrangère, avoir rencontré à plusieurs reprises Marc Ravalomanana.

Le « Tiako i Madagasikara aurait-il fait volte-face et renoncé à demander la démission du locataire d'Iavoloha ?

Bon nombre d'internautes se posent la question au vu de la publication du député Guy Rivo Randrianarisoa sur son compte facebook, hier. Il ne réclame plus expressément le départ du président de la République, mais demande à ce dernier de faire son travail comme il se doit. Et ce, tout en exigeant la non- application des lois électorales et la dissolution du gouvernement.

Toutefois, on a entendu le même Guy Rivo demander le départ du chef de l'Etat sur une télé privée. Tout cela entretient le flou sur la position réelle du Tim. Qui plus est, Marc Ravalomanana aurait rencontré secrètement Hery Rajaonarimampianina à Iavoloha. Et ce, à deux reprises : vendredi et dimanche dernier à 13 heures.

Vidéo. L'ancien président se serait-il fait piéger ? Et pour cause, une vidéo le montrant sortir d'Iavoloha circule sous le manteau. D'ailleurs, durant son interview avec la presse étrangère, le Chef de l'Etat a confirmé qu'il a déjà rencontré à maintes reprises le patron du « Tiako i Madagasikara ». Pour le moment, l'on ignore s'il y a un « deal » entre Marc Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina.

D'aucuns n'hésitent pas à accuser le propriétaire de Tiko d'avoir vendu le « tolona » en contrepartie de portefeuille(s) dans le gouvernement. Tout cela semble corroborer les bruits selon lesquels « Dada » aurait rencontré deux proches conseillers du Président de la République la semaine dernière à Mahajanga. En tout cas, le camp de Marc Ravalomanana gagnerait à clarifier sa position, pour infirmer ou confirmer tous ces on-dit et non dit.