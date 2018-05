Ouganda: Conflit sud soudanais - Museveni rencontre l'opposition à Salva Kiir

Le mouvement d'opposition à Salva Kiir espère trouver dans le président Museveni un allié qui a pourtant été à plusieurs reprise pointé du doigt pour son soutien au gouvernement de Juba, notamment par l'envoi d'armes. Henry Odwar, président adjoint du SPLM-IO, dit sa confiance envers le chef de l'Etat : « Museveni nous a affirmé que non, que depuis que les chefs d'Etats de l'IGAD, et que l'Union africaine-Nations unies inclus, ont soulevé ces inquiétudes, l'Ouganda a quitté le Soudan du Sud. Il n'y a pas de soldats UPDF au Soudan du Sud. Alors nous le croyons sur parole. »

Le président ougandais Museveni semble prendre une part plus active dans la résolution du conflit sud-soudanais. Médiateur dans cette crise, il était jeudi à Juba où il a rencontré le président Kiir. Il a également rencontré mercredi les leaders du principal mouvement d'opposition- SPLM-IO de Riek Machar. Le conflit civil qui affecte le Soudan du Sud depuis 2013 ne trouve pas d'issue malgré les tentatives de l'IGAD à mener des pourparlers de paix et à avoir arraché un cessez-le-feu en décembre dernier qui n'a pas été respecté.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.