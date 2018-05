Guinée: Affaire Bolloré - Alpha Condé veut porter plainte pour dénonciation calomnieuse

Quand et contre qui portera-t-il plainte ? Le président n'en dira pas plus. « Il faut d'abord être certain d'obtenir une décision définitive des juridictions françaises qui pourraient aller dans le sens d'innocenter les personnes qui étaient visées, explique maître Boucounta Diallo, l'un des avocats du président guinéen. A partir de là, ces personnes sont fondées à poursuivre en justice pour dénonciation calomnieuse les auteurs de cette plainte. Mais il est nécessaire de disposer des éléments du dossier qui, pour le moment, à cause du secret de l'instruction, sont forcément indisponibles ».

En Guinée, le président Alpha Condé a annoncé jeudi 3 mai son intention de déposer une plainte en France pour « dénonciation calomnieuse » dans le cadre de « l'affaire Bolloré », l'homme d'affaires français mis en examen pour « corruption d'agent public étranger », « complicité d'abus de confiance » et « faux et usage de faux ».

