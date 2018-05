Burkina Faso: Hadj 2018 - Demain, débutent les inscriptions sur la plateforme

Au Burkina Faso, face aux multiples revendications des travailleurs et des syndicats, le gouvernement vient de mettre en… Plus »

A propos des visas, le ministre a assuré que le comité d'organisation travaille en tandem avec l'ambassade d'Arabie Saoudite au Burkina pour disponibiliser les visas aux pèlerins. Quant à la subvention étatique, Siméon Sawadogo a indiqué que leurs intentions sont de travailler à ce qu'elle n'ait plus raison d'être. Il a conclu en appelant les agences de voyage à plus de responsabilité dans le recrutement des candidats au Hadj et les pèlerins à s'activer pour s'inscrire au plus vite plutôt que d'attendre après le mois de Ramadan.

Siméon Sawadogo a fait comprendre que les mécanismes de transport des pèlerins sont encadrés par l'Etat Saoudien qui exige que l'acheminement des pèlerins en terre sainte soit assuré de concert par une compagnie nationale et une saoudienne. « Nous sommes obligés de prendre des gens qui sont en odeur de sainteté avec l'Arabie Saoudite et c'est elle qui a désigné Nesma Airlines. L'année passée, les compagnies nationales ont été défaillantes. Nous souhaitons qu'Air Burkina soit à la hauteur », a déclaré le MATD.

Il a également indiqué que les inscriptions des futurs pèlerins sur la plateforme nationale débutent ce vendredi 4 mai et que le délai d'inscription, initialement fixé au 15 mai, a été repoussé d'un mois. Les échanges avec les journalistes ont porté principalement sur les capacités d'Air Burkina d'assurer le transport du nombre de pèlerins qui lui est réservé, l'établissement des visas et la question des subventions qui a défrayé la chronique dans l'organisation du Hadj l'année passée.

