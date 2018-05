Cote d'Ivoire: Trésor public - Des milliards de Fcfa d'amendes judiciaires et forfaitaires non recouvrés

Selon une étude réalisée par la direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique sur la période 2012-2016, dans sept tribunaux de première instance et quatre sections détachées, il ressort que les amendes judiciaires et forfaitaires ne sont pas recouvrées.

Sur un montant cumulé de 5 milliards de Fcfa d'amende, seulement 131.474.080 Fcfa ont été recouvrés. C'est pour rattraper ces déperditions et accroître le niveau des recettes non fiscales issues du recouvrement des amendes judiciaires et forfaitaires que le Trésor public a organisé ce jeudi 3 mai 2018, à Yamoussoukro, un séminaire-atelier sur cette problématique.

Celui-ci rassemble autour de la table des agents du ministère de l'Economie et de Finances, du ministère de la Justice et des Droits de l'homme, du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, du ministère de la Défense, du ministère des Transports, du ministère du Commerce...

Objectifs: sensibiliser les acteurs, élaborer une matrice d'actions détaillée pour chaque ministère technique, mener des actions en vue du recouvrement effectif des amendes judiciaires et forfaitaires, accroître le niveau de recouvrement desdites amendes et évaluer la mise en œuvre des recommandations du séminaire 2017.

En le faisant, il s'agit pour le Trésor de « placer l'année 2018 sous le sceau de l'optimisation du recouvrement des ressources intérieures », a dit M. Assahouré Konan Jacques, directeur général du Trésor. Pour qui, les amendes judiciaires et forfaitaires constituent un potentiel substantiel duquel l'on pourrait tirer d'importantes ressources pour le financement du budget de l'Etat.

Représentant le Garde des sceaux, le directeur de cabinet du ministre de la Justice et des Droits de l'homme, Kouassi Bernard, a souhaité que «des mécanismes efficaces et concertés entre tous les intervenants dans le processus soient mis en place afin que les décisions de justice soient désormais exécutées dans leur intégralité».

«Au regard des enjeux, le gouvernement attend de vous des propositions concrètes pouvant permettre de trouver des solutions aux difficultés relevées dans le recouvrement des amendes forfaitaires et judiciaires. A cet effet, les questions liées à la traçabilité, à la transmission des pièces justificatives et à la répartition des amendes entre les différents acteurs devront être examinées, en vue d'assurer la transparence et l'efficacité dans leur recouvrement», a déclaré M. Yapo Akpess Bernard, directeur de cabinet adjoint représentant le ministre de l'Economie et des Finances.