Bénin: Le député Atao placé en garde à vue pour importation de produits prohibés

Toujours soigné à l'hôpital, le député reste sous la surveillance de la garde pénitentiaire. Des sources proches du dossier affirment que les choses ont été faites dans les règles et que le juge appréciera. Toutefois, maître Alfred Bocovo, l'avocat du parlementaire dénonce une violation de la constitution et la volonté de certains de contourner coûte que coûte l'immunité parlementaire.

Le député Mohamed Atao a été placé sous mandat de dépôt dans la journée de jeudi 3 mai par le procureur et comparaitra en audience de flagrant délit mardi pour importation de produits prohibés. Cette affaire intervient alors qu'il est cité dans une affaire de trafic de faux médicaments et qu'une procédure de levée d'immunité est en cours devant le Parlement.

