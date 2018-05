interview

Diplomate de carrière, Mme Margareta Kassangana est l'ambassadeur de la République de Pologne au Sénégal.

En poste à Dakar depuis janvier 2018, elle souligne que la coopération bilatérale entre Dakar et Varsovie a pris une nouvelle vitesse après l'ouverture de deux représentations diplomatiques respectives, et surtout avec la visite officielle du Président Macky Sall en Pologne en octobre 2016. Dans cet entretien, son excellence promet d'encourager le secteur privé de son pays à investir au Sénégal.

On se rencontre la veille de la Fête nationale de la République de Pologne, qui a lieu le 3 mai. Quel évènement cette Fête commémore exactement ?

La Fête nationale du 3 mai commémore la Constitution du 3 mai 1791, qui a été la première constitution nationale en Europe continentale, la deuxième au monde. La proclamation de la Constitution du 3 mai est considérée, par les Polonais, comme l'un des évènements décisifs de l'histoire de la Pologne. Cette année, nous fêtons le 227ème anniversaire de l'adoption de la Constitution. Nous avons donc une longue tradition démocratique et républicaine.

L'ambassade de Pologne à Dakar a été ré-ouverte en mai 2016. Quelle est l'histoire des relations diplomatiques entre la Pologne et le Sénégal ?

La Pologne et le Sénégal établissent des relations diplomatiques depuis le 1962. Ce sont donc des relations qui ont une histoire assez longue. En avril 2015, le Sénégal a ouvert sa représentation diplomatique à Varsovie, et par la suite, en mai 2016, l'Ambassade de Pologne à Dakar a été rouverte. Je dois souligner que j'ai un grand honneur d'être le premier Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Pologne après cet évènement.

Quels sont les éléments que les deux pays partagent et qui les rapprochent?

La Pologne et le Sénégal sont des pays démocratiques, des pays du droit. Nous respectons les valeurs démocratiques, le droit international, les droits de l'homme. La Pologne partage aussi certaines priorités sur lesquelles le Sénégal a travaillé lors de son mandat au Conseil de Sécurité de l'Onu, comme la promotion de la paix internationale. Sans aucun doute, nous partageons aussi les mêmes valeurs, tels que la famille, la tradition, le respect des personnes âgées et l'attachement à la religion, mais en même temps l'ouverture d'esprit, la joie de vivre et la curiosité pour le monde. Les deux peuples partagent aussi le sens de l'hospitalité - la fameuse hospitalité polonaise et la fameuse Téranga sénégalaise.

Comment voyez-vous, Madame l'Ambassadeur, les perspectives de la coopération bilatérale ?

La coopération bilatérale entre nos deux pays a pris une nouvelle vitesse après l'ouverture de deux représentations diplomatiques respectives, et surtout avec la visite officielle du président Macky Sall à Varsovie en octobre 2016. Le Sénégal est, pour la Pologne, un partenaire prioritaire sur le continent africain. Nos relations reposent sur trois axes - politique, économique et l'aide au développement. Sur le plan politique, nos relations ont toujours été stables. J'apprécie le fait qu'il n'y ait jamais eu de divergences ou de conflits entre les deux pays. Nos pays se soutiennent mutuellement sur la scène internationale. En tant que membre non-permanent du Conseil de Sécurité de l'Onu, la Pologne apprécie le fait que le Sénégal représente la stabilité dans la région et salue les efforts de médiation entreprises par SEM le président Macky Sall. Nous saluons également l'engagement du Sénégal sur la scène internationale (en tant que contributeur de troupes pour les opérations de maintien de la paix à travers le monde), mais aussi sur le continent africain. Je constate, avec satisfaction, la dynamique croissante de nos relations politiques bilatérales. Nous menons un dialogue politique régulier à travers les consultations politiques des ministres des Affaires étrangères. Les visites entre les deux pays se multiplient et se diversifient. En février dernier, Monsieur le ministre Krzysztof Szczerski, le Conseiller diplomatique du président polonais, est venu au Sénégal pour une visite de travail. J'espère vivement que le président de la République de Pologne, SEM Andrzej Duda aura l'occasion de se rendre au Sénégal dans un avenir proche. Sur le plan économique, j'ai l'ambition d'encourager le secteur privé polonais à venir investir au Sénégal.

Est-ce que l'Afrique intéresse le secteur privé polonais ?

Les pays africains deviennent de plus en plus intéressants pour les investisseurs polonais. Les entreprises polonaises ont beaucoup à offrir à l'Afrique. Ces offres vont du secteur agro-alimentaire, de la construction et des infrastructures, au transport, au secteur maritime et aux technologies vertes. Les programmes d'aide au développement polonais ont une dimension régionale mais aussi bilatérale. La coopération polonaise au développement est mise en œuvre sous forme de programmes et de projets destinés aux groupes précis de bénéficiaires (aide bilatérale) ainsi que des participations et contributions volontaires versées aux institutions internationales, aux fonds et aux organisations (aide plurilatérale). Sur le plan international, la Pologne est le quatrième contributeur au fonds fiduciaire d'urgence de l'Ue pour l'Afrique. La participation polonaise découle de la ferme conviction du gouvernement que le moyen le plus efficace de faire face à la crise migratoire est de fournir une assistance directement aux pays en crise et aux pays limitrophes.

La Pologne participe également à la mise en œuvre de la politique de développement de l'Union européenne en offrant notamment une assistance financière aux pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Acp) par des contributions au Fonds européen de développement (Fed). Sur le plan bilatéral, le Sénégal est parmi les pays prioritaires pour les programmes d'aide polonaise au développement. Les activités qui entrent dans cette stratégie sont axées sur la protection de la santé des femmes et des enfants, l'assainissement, ainsi que l'entrepreneuriat et le secteur privé.

Nous offrons également des bourses aux étudiants sénégalais, pour étudier en Pologne.

La Pologne et le Sénégal s'affrontent lors de la Coupe du Monde Russie 2018. Vos pronostics ?

J'espère surtout que la compétition sportive - quel que soit le résultat - sera une bonne occasion de consolider l'amitié entre nos deux pays. Les deux équipes sont bonnes et ont leurs points forts. Que le meilleur gagne !