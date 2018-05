Afrique: Choiseul Africa Summit - Plus d'une vingtaine de leaders africains attendus à Abidjan

Dans un communiqué, l'institut Choiseul annonce que des leaders africains parmi les plus emblématiques de leur génération et des invités venus de trente pays seront présents à Abidjan. Ils seront reçus par Daniel Kablan Duncan et Amadou Gon Coulibaly, respectivement Vice-Président et Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire.

De nombreux lauréats du Choiseul 100 Africa seront présents dont : Kabiru Rabiu, Directeur général du Groupe BUA (Nigéria), Sahbi Othmani, Directeur général de NCA-Rouiba(Algérie), James Mworia, Président-directeur général de CentumInvestmentCompany (Kenya) ou encore Jean-Louis Menannkouame,Directeur général de la BICI Côte d'Ivoire et co-organisateur du summit.

Cette 6ème rencontre Choiseul Africa Summit sera centrée sur la Côte d'Ivoire comme porte d'entrée sur l'Afrique de l'Ouest avec les témoignages d'investisseurs étrangers mais également des ministres ivoiriens Thierry Tanohet Mamadou Sagafowa Coulibaly.

Le Choiseul Africa Summit Abidjan mettra en avant ces «Succes Stories» africaines à travers un partage d'expérience entre les différents lauréats du Choiseul 100 Africa mais aussi à travers des rencontres de prestige avec Alassane DOUMBIA, Président du groupe SIFCA ou encore Jean-Marie Ackah, Président de la CGECI.

En 2014, l'Institut Choiseul, présidé par Pascal Lorot, publiait la première édition du Choiseul 100 Africa qui recense les leaders économiques africains de 40 ans et moins. Depuis, et ce chaque année, ce classement unique s'attache à sélectionner les 200 dirigeants économiques africains les plus performants de leur génération et qui œuvrent à l'ouverture et l'essor économique d'un continent en pleine mutation. En juin 2015, l'Institut inaugurait les rencontres Choiseul Africa Summit à Paris, les éditions suivantes se sont déroulées à Marrakech, une nouvelle fois à Paris en 2016 et au Caire et à Alger en 2017.

Ces événements sont l'occasion d'échanges entre ces leaders africains et les hauts dirigeants économiques et politiques ivoiriens et africains. Pour l'Europe comme pour l'Afrique, elles sont des moments privilégiés pour créer des liens d'un genre nouveau, dans un esprit constructif et non partisan au bénéfice d'une croissance partagée.