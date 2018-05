Sénégal: Inflation - Repli des prix à la consommation en mars

Au mois de mars 2018, le niveau général des prix à la consommation s'est replié de 1,6% comparativement au mois précédent, en liaison avec la baisse de 4,2% des prix des « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées».

En particulier, le prix des «poissons frais» et celui du «Lait» se sont respectivement contractés de 17,9% et 2,3% sur la période. En revanche, sur un an, les prix à la consommation ont légèrement augmenté (+0,1%) au mois de mars 2018, principalement portés par les fonctions «logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles» (+0,2%) et « meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer » (+0,2%).

S'agissant de l'inflation sous-jacente (hors produits frais et énergétiques) du mois de mars 2018, elle est ressortie -0,2%, en rythme mensuel, et +0,3% sur un an. En termes d'origine, les prix des produits importés et locaux se sont respectivement contractés de 0,1% et 2,1%, en variation mensuelle, durant le mois de mars 2018. Sur une base annuelle, les prix des produits importés ont, également, reculé (-0,5%) alors que les produits locaux se sont raffermis (+0,3%).