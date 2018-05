Gabon: Déclaration des Mamboundouïstes suite à la déclaration de la Cour constitutionnelle

Avec cette décision de la Cour Constitutionnelle, Madame le Président, Marie-Madeleine MBORANTSUO vient d'écrire une nouvelle et belle page dans les annales de l'histoire des institutions en contribuant à la paix et à cette grande œuvre de construction nationale.

Pour rappel, le 19 Mars 2018 les Mamboundouistes avaient planché dans le cadre de leur rencontre hebdomadaire, sur la question relative à la légitimité des Députés de la 12ème législature à l'Assemblée Nationale et attiraient en ce temps déjà, l'attention des plus hautes autorités du pays sur l'inconstitutionnalité de cette Institution conformément à notre loi fondamentale, en ces termes :

Cette décision importante de la Cour Constitutionnelle est à notre sens très remarquable, car elle tient la balance égale entre les fondements constitutionnels et le bouillonnement politique contemporain de notre pays, avec à la clef une étonnante large de vues et un bel espoir de l'esprit d'équilibre.

Au regard de ce qui précède, les Mamboundouistes félicitent le président de la Cour Constitutionnelle, Madame Marie-Madeleine MBORANTSUO pour cette décision courageuse et salutaire, prise dans l'intérêt supérieur de la nation et dont le triomphe porte un caractère opportun, qui a contribué à épargner le pays d'une impasse institutionnelle.

