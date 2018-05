Algérie: Des médailles de l'ordre du mérite décernées à des hommes de lettre, intellectuels et artistes algériens et étrangers

ALGER - Vingt-neuf (29) hommes de lettre, intellectuels et artistes ont été décorés dont certains à titre posthume mercredi à Alger de l'ordre du mérite national "Athir" et "Djadir" en reconnaissance de leurs œuvres intellectuelles et créatives.

La cérémonie de distinction, placée sous le haut patronage du président de la République, s'est déroulée à l'Opéra d'Alger Boualem Bessaih sous l'égide du président du Conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah, en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi et de plusieurs membres du gouvernement ainsi qu'un nombre d'intellectuels et d'artistes.

La liste des personnalités distinguées, annoncée par le Secrétaire général du Conseil de l'Ordre de mérite à la Présidence de la République, Mohamed Saleh Akka, compte 29 personnalités, vivantes ou décédées dont trois (03) étrangères connues pour leurs positions soutenant la révolution algérienne.

La liste des personnalités honorées comporte des intellectuels, des poètes, des écrivains, des chercheurs et des artistes dans divers genres artistiques, entre acteurs, musiciens et plasticiens.

Des médailles de l'ordre de mérite au rang "Athir" ont été décernées à quatre personnalités distinguées, à savoir Lamine Bechichi, compositeur, musicien et ex-ministre, le Dr. Saïd Chibane, médecin, combattant et académicien, le Dr. Zouheir Ihaddaden (1929-2018) et le Dr. Moulay Belhamissi (1930-2009), historien originaire de Mazouna (wilaya de Relizane).

Les médailles Al Jadir ont été décernées à des personnalités qui se sont distinguées dans leurs domaines de spécialité et ont contribué largement à ces domaines, tels que le Docteur et sociologue Djillali Liabès (1948-1993), les poètes Bakhti Benaouda (1961-1995) et Salah Kherfi (1932-1998), ainsi que la poète et journaliste Zahra Rabhi, dite Safia Kettou, outre l'intellectuel et journaliste Tahar Benaicha (1925-2016).

Les acteurs, chanteurs et compositeurs distingués sont respectivement l'acteur Taha El Amri, la défunte Nora, le chanteur Ouerad Boumediene, l'acteur Hacen Ben Zerari, le musicien Mustapha Skandrani, le cinéaste Boudjemaa Kareche, le plasticien et ancien directeur de la cinémathèque, le défunt Salah Hayoun et la plasticienne, Souhila Belbahar.

Outre ces personnalités algériennes, l'ordre du mérite national au rang de "Djadir" a été décerné à trois personnalités étrangères réputée par ses positions courageuses en faveur de la révolution algérienne, à savoir El Habib Lemsi (Tunisie 1930-2017), le poète et critique égyptien Dr Ahmed Ben Maati Hidjazi et le réalisateur français Rennie Voutier (1928-2015).

Le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi a indiqué, dans son allocution, que cette distinction placée sous les auspices du Président de la République Abdelaziz Bouteflika intervient "en signe de reconnaissance et de considération" aux efforts des personnalités distinguées dans les différents domaines intellectuels et artistiques en vue d'enrichir la culture humanitaire en Algérie et dans le monde, ajoutant que cette démarche s'inscrit dans le cadre "d'une conduite exemplaire, d'une action exceptionnel et dénote de l'intérêt de l'Etat pour la science, la recherche, l'art et pour la culture ainsi que leur prise en charge à travers la valorisation des efforts de chercheurs et des créations d'artistes".

Suite à la cérémonie de distinction, l'opérette "l'aube et la guillotine" du réalisateur Moulay Meliani Mohamed Mourad, une oeuvre de l'écrivain, et romancier Azzedine Mihoubi et du compositeur le défunt Blaoui Houari a été présentée à l'assistance.

D'une durée de 1h30, cette oeuvre raconte le déroulement du procès du chahid guillotiné Ahmed Zahana appelé "Zabana" jusqu'à son exécution. Elle raconte, en outre, l'histoire du chahid Ahmed Zabana durant ses derniers jours dans un décor et une chorégraphie exceptionnelle.