Algérie: CICR - Appel à la protection du personnel et des structures de santé dans les zones de conflit

GENEVE - Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a appelé à la protection du personnel et des structures de santé, pris pour cible lors d'attaques, et à la mise en œuvre de mesures dans toutes les zones de conflit, en vue d'atténuer la violence, à l'occasion d'une campagne internationale de sensibilisation lancée jeudi.

Le CICR a indiqué, à cette occasion, que "la résolution 2286 du Conseil de sécurité, adoptée le 3 mai 2016, était certes un geste fort de la part de la communauté internationale en faveur de la protection des soins de santé, les engagements de principe doivent encore se traduire en actions concrètes pour prévenir et atténuer la violence perpétrée à leur encontre".

"Les forces armées doivent s'abstenir de prendre pour cible la population et les infrastructures civiles, notamment les structures médicales, le personnel de santé et les moyens de transport sanitaire", a insisté le CICR, avant d'appeler à la levée de "tout blocus empêchant l'acheminement de fournitures médicales indispensables et l'évacuation des malades et des blessés".

Dans ce contexte, l'organisme humanitaire international a recommandé l'ouverture d'"enquêtes approfondies" et engagement de poursuites contre les auteurs d'actes de violence commis contre des personnels de santé et des structures médicales.

Le CICR déplore, dans cet ordre d'idées, l'attaque de structures médicales et du personnel soignant ciblés, citant des attaques ayant pris pour cible des structures médicales ou des soignants, alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies avait adopté, il y a deux ans, une résolution visant à faire dûment respecter les soins de santé (dans les zones de conflit).

"Pas plus tard que cette semaine, en République centrafricaine, des hommes armés ont fait irruption dans un hôpital où est à l'œuvre une équipe chirurgicale du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Ils ont menacé des patients, des membres du personnel et des volontaires de la Croix-Rouge, et s'en sont pris à une ambulance dont ils ont empêché le passage", a rappelé le Comité en lançant sa campagne.

Selon le CICR, la résolution a reçu un très large soutien" signe que la communauté internationale reconnaît le droit de toute personne, en particulier dans les zones de conflit, de pouvoir accéder en toute sécurité aux soins de santé dont elle a besoin. Pourtant, au cours des deux dernières années, le CICR a enregistré, dans le cadre d'une enquête portant sur 16 pays seulement, plus de 1 200 actes de violence à l'encontre de structures médicales ou de personnels de santé.

Guerre et difficultés d'accès aux populations

Citant l'exemple de l'Afghanistan, le CICR a ajouté que ce pays enregistre souvent la violence à l'encontre du personnel de la santé (menaces, enlèvements, meurtres), l'utilisation de structures médicales par des porteurs d'armes ainsi que la destruction ou la fermeture de nombreux hôpitaux, pénalisant ainsi, des milliers voire des millions de personnes n'ayant pas accès aux soins de santé appropriés.

"Les attaques contre les structures médicales et les personnels de santé constituent une double tragédie" déplore le président du CICR, Peter Maurer.

"D'abord, parce qu'elles blessent et mutilent des patients et des soignants. Ensuite, parce qu'elles condamnent d'innombrables personnes dans la détresse à être privées de soins sur le long terme, brisant leurs espoirs de rétablissement" a-t-il ajouté.

"Même la guerre a des règles", a rappelé M. Maurer, soulignant que "les malades et les blessés doivent être protégés en toutes circonstances. Tout acte de violence qui entrave l'accès aux soins constitue une violation du droit international humanitaire et, en fin de compte, nous enlève à tous un peu de notre humanité".

Concernant les conflits au Moyen-Orient, le Comité a également regretté le fait que la destruction des infrastructures médicales et la perturbation des services de santé ont atteint "une ampleur sans précédent".

"En Syrie, plus de la moitié des hôpitaux et centres de santé publics ont fermé ou ne sont plus que partiellement opérationnels, plusieurs d'entre eux ayant été la cible de multiples attaques aériennes. Dans certaines zones du pays, l'acheminement de fournitures médicales et l'évacuation des malades et des blessés sont systématiquement entravés".

Idem pour l'Irak où les derniers affrontements qui ont touché plusieurs zones du pays ont entraîné "la destruction d'un très grand nombre de biens civils".

A la circonscription "Salaheddine" par exemple, plus d'un tiers des centres de santé ont été endommagés ou détruits.

Enfin, au Yémen, seules 45 % des structures médicales étaient encore opérationnelles fin 2017, et la plupart d'entre elles manquaient de fournitures médicales.