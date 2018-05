Algérie: Le président de l'Interpol visite le Centre de commandement et de contrôle de la DGSN

ALGER-Le président de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), Meng Hongwei, a visité jeudi le Centre de commandement et de contrôle (CCC) de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) où il a reçu des explications sur les missions assignées à cette structure.

Accompagné du Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), le Général-Major Abdelghani Hamel et des cadres du secteur, M. Hongwei a reçu des explications sur les missions assignées au CCC, dont le suivi du déploiement et de l'organisation des effectifs opérationnels, de l'exploitation des systèmes intelligents dans la gestion du trafic routier, de la prise en charge des appels des citoyens reçus sur le numéro vert.

Il a également écouté les explications concernant les nouvelles applications technologiques développées par des ingénieurs et des experts de la sûreté nationale. L'objectif étant d'intervenir rapidement, notamment, en cas de catastrophes naturelles ou de risques industriels.

Selon les services de police, ces applications contiennent notamment des données sur les populations vivant dans des zones sismiques et à proximité des barrages et des oueds. Elles contiennent également des données sur les infrastructures publiques et privées existant dans ces endroits.

Dans une allocution prononcée à l'occasion, M. Hongwei a indiqué que "la nouvelle mission de la police ne consiste plus de combattre la criminalité uniquement mais aussi la gouvernance de la situation sécuritaire".

"C'est le chemin que nous devons parcourir à l'avenir dans notre mission", a-t-il souligné, précisant que la Chine a commencé par cette nouvelle mission durant la dernière décennie.

Affirmant que l'Interpol continuera à soutenir l'Afripol à travers le renforcement de la coopération, M. Hongwei a fait savoir qu'il partageait les mêmes idées et les mêmes objectifs que le Général-Major Hamel.

"Nous partageons avec M. Hamel, les mêmes valeurs fondamentales, à savoir la défense de la société, les intérêts de la police et le maintien et la protection de la sécurité internationale", a-t-il déclaré.

De son côté, M. Hamel a souligné l'engagement "indéfectibles" de l'Interpol dans la lutte contre la criminalité transnationale et la lutte contre le terrorisme, mettant en exergue l'importance du renforcement de la plateforme de coopération internationale entre les services.

Auparavant, le président de l'Interpol a suivi une projection vidéo sur la modernisation de la police algérienne.

Hongwei est arrivé mercredi en Algérie dans le cadre du renforcement des domaines de coopération internationale et d'unifier les vues entre la police algérienne et Interpol, à travers l'Organisation africaine de Coopération policière (Afripol), afin de booster la coordination sécuritaire et relever les défis actuels et futurs.