Algérie: Textile - Ouverture d'un centre algéro-français d'expertise technique et industriel

De son coté, le P-dg du groupe Chargeurs, Michael Fribourg, a souligné que cet initiative permettra de renforcer les liens avec les acteurs du textile en Algérie, de transférer le savoir-faire français, de contribuer à former une nouvelle génération dans les différents métiers du textile et de renforcer les capacités de l'innovation en Algérie qui s'attend à "un grand avenir dans ce domaine".

Ce centre d'expertise vise à assurer le confort et la sécurité des matières et procédés utilisés par les opérateurs du textile en Algérie, ajoute M. Zaidi insistant également sur l'aspect écologique dans cette filière industriel.

Alger — L'entreprise privée algérienne Safltex et son partenaire Lainière de Picardie, filiale du groupe français Chargeurs, ont inauguré mercredi à Alger un Centre d'expertise technique et industriel textile (CETIT), qui a pour objectif de renforcer l'outil de production national dans ce domaine et d'accentuer ses capacités d'exportation.

