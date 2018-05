Afrique du Nord: Tourisme - L'Algérie et les Emirats arabes unis s'accordent à renforcer leur coopération

Alger — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a examiné mercredi avec l'ambassadeur des Emirats arabes unis Yousef Saif Khamis Sabaa Al Ali qu'il a reçu à Alger, les axes de la coopération bilatérale dans le secteur du Tourisme et de l'Artisanat, et les moyens de la renforcer, indique un communiqué de son département ministériel.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont souligné la "nécessité" de renforcer les relations bilatérales en activant l'accord de coopération signé entre les deux pays en 2007, en mettant en place un programme d'exécution permettant la concrétisation effectives de ses axes.

Benmessaoud a, à cette occasion, invité la partie émiratie à "travailler mutuellement" pour promouvoir cette coopération en s'appuyant sur l'expérience des Emirats arabes unis pour diversifier l'économie nationale et développer le tourisme dans ses différents aspects et mettre en place un mécanisme de développement de la formation, dans les domaines des services liés au tourisme et à l'hôtellerie.

Un échange d'expertises entre spécialistes du Tourisme, à travers l'organisation d'éductours et de voyage de presse a été également suggéré par le ministre, dans l'objectif de découvrir et promouvoir les potentialités touristiques des deux pays et inciter les porteurs de projets émiratis à investir en Algérie.

L'ambassadeur émirati a pour sa part, exprimé la volonté de son pays à accompagner la partie algérienne dans le développement du secteur, "en tenant compte de la richesse des potentialités touristiques dont dispose l'Algérie, lui permettant de se hisser en destination prometteuse", souligne la même source qui relève que les deux parties se sont accordées à "poursuivre les efforts dans un intérêt commun".