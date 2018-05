Sénégal: Augustin Senghor - "Sadio Mané fait désormais partie des grands noms du football africain"

Le Sénégal partage le groupe H de la Coupe du monde avec la Pologne, le Japon et la Colombie, contre lesquels il jouera respectivement les matchs du premier de Russie-2018, le 19, le 24 et le 28 juin.

"Avec les Lions, il sera très attendu à la Coupe du monde (14 juin-15 juillet 2018). Mais comme d'habitude, avec ses coéquipiers, il saura tirer le meilleur parti. Ils ne joueront plus pour leur pays, mais aussi et surtout pour le football africain", a-t-il ajouté.

Augustin Senghor loue, en plus de ses performances, les qualités de l'attaquant sénégalais. "Sans faire de bruit, avec une grande humilité, Sadio Mané continue de tracer sa voie. Et ce n'est pas exagéré de dire qu'il est entré dans la Cour des grands du football africain", a-t-il commenté.

