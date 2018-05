Algérie: Oran - Installation du comité national de préparation des JM 2021

ORAN - Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab a présidé, mercredi à Oran, la cérémonie d'installation du comité national de préparation des Jeux méditerranéens qu'abritera la capitale de l'Ouest algérien en 2021.

Dans son allocution pour la circonstance, Mohamed Hattab a rappelé le décret exécutif 75/17 du 9 février 2017 portant création d'un comité d'organisation de ces jeux ayant pour mission la préparation de ce rendez-vous et l'organisation technique et matérielle de compétitions sportives, de manifestations culturelles et scientifiques prévues au programme des JM.

Le ministre a souligné que ce comité qu'il préside veillera à l'application des dispositions contenues dans ce décret, à oeuvrer avec les représentants des différents secteurs, instances et institutions et à fournir des efforts dans une solidarité commune avec les autorités locales, la population, le mouvement associatif et culturel, les couches de la société pour réunir les conditions de réussite à cet événement sportif international important.

Mohammed Hattab a aussi affirmé la volonté des hautes autorités du pays de concrétiser un seul objectif, celui de donner à la wilaya d'Oran la place qu'elle mérite et d'en faire un pôle urbain de croissance économique et sociale et un centre de rayonnement culturel méditerranéen, tout en appelant à la mobilisation de tous pour impulser une dynamique aux préparatifs, ne laisser aucun détail au hasard sous aucun prétexte et être totalement prêt en 2019 date de la fin des travaux.

Le ministre a encore souligné que la civilisation des peuples est évaluée aujourd'hui par les résultats sportifs, le dynamisme du mouvement sportif et la consécration de ses jeunes, déclarant que le sport n'est pas un luxe mais un style de vie exprimant la culture et les traditions des sociétés et reflétant le progrès de chaque pays.

Le sport est aussi un moyen pour instaurer la paix et la coexistence entre les peuples et entre différentes catégories d'une même société et que les Jeux olympiques constitue une période de paix mondiale par excellence.

Au passage, Mohamed Hattab a valorisé les efforts fournis lors des étapes de préparation pour offrir toutes les conditions de réussite afin de gagner le défi de faire de la ville d'Oran une capitale méditerranéenne du sport où règne la paix, l'amitié, la fraternité, la compétitivité loyale et l'esprit sportif.

Le ministre a aussi salué les efforts du président de la République, Abdelaziz Bouteflika et l'intérêt qu'il accorde aux jeunes et à leurs ambitions et préoccupations, ainsi que ses visions et sa prise en charge de cette catégorie et du dossier de candidature de la ville d'Oran pour abriter la 19ème édition des Jeux méditerranéens en 2021.

Le ministre a expliqué que cet honneur est du à la teneur du dossier de candidature convaincant, rappelant que le dossier de la ville d'Oran a réussi avec 51 voix contre 17 voix pour la ville de Sfax (Tunisie) lors de l'assemblée générale de l'instance olympique méditerranéenne à Pescara (Italie) le 27 août 2015.

La cérémonie d'installation du comité national de préparation des Jeux méditerranéens 2021 qui compte 12 commissions s'est déroulé en présence du président du Comité olympique et sportif d'Algérie (COA), Mustapha Berraf, du wali d'Oran, des présidents de fédérations nationales, de cadres et de représentants des ministères, instances, corps de sécurité et élus locaux.