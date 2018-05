Angola: L'information de qualité exige vérification de sources, selon l'Unesco

Luanda — Une information de qualité exige un travail de vérification de sources et de sélection des questions pertinentes.

Elle exige également déontologie et une indépendance d'esprit dépendant entièrement du travail des journalistes, ajoute la directrice-générale de l'Unesco, Audrey Azoulay.

La liberté de presse, de même que toute autre liberté, n'est jamais une donnée totalement acquise, ajoute la haute fonctionnaire onusienne dans un message lu mercredi, à Luanda, lors d'une conférence sur "Les Défis de la Liberté de Presse en Angola", dans la cadre de la Journée Internationale de Liberté de Presse, célébrée le 03 mai.

"Le développement d'une société, de connaissance et de l'information, à travers des canaux digitaux implique davantage de la vigilance, qui garante les critères essentiels de transparence, de libre accès et de qualité", souligne le message.

Toutefois, poursuit le message, tout Etat de droit respectueux de ses libertés individuelles, notamment des libertés d'opinion, de conscience et d'expression, a comme fondement une presse libre, indépendante et à l'abri de tout type de censure ou de filtrage.

L'idéal d'un Etat de droit requière des citoyens bien informés, transparence des décisions politiques, publicité des débats sur les thèmes d'intérêt commun et une pluralité de points de vue, qui favorise la formation d'opinion et s'interroge sur les vérités officielles et les dogmatismes.

"Ce pouvoir de formation et d'information incombe surtout à la presse et aux médias, dans toutes leurs formes, et à travers leurs différents supports", ajoute le message.

Réaffirmant la détermination de l'Unesco au profit de la liberté d'expression, la directrice de ce département onusien souligne que la Journée Mondiale de la Liberté de Presse était aussi une occasion de mettre en relief le fondement que cette profession assume dans la défense et préservation d'un Etat de droit démocratique.

Enfin, la directrice générale n'ajoute que l'Unesco, fermement engagée dans la défense de la liberté d'expression, qui fait partie de l'essence de son mandat, célebre, ce 03 mai, la 25 ème édition de la Journée Mondiale de la Liberté de Presse.