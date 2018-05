Afrique: Diplomatie - Moussa Faki Mahamat et Michaëlle Jean échangent sur des questions d'intérêt commun

Le président de la Commission de l'Union africaine (UA) et la secrétaire générale de la Francophonie se sont entretenus, le 28 avril dernier à Addis-Abeba, en Ethiopie, sur de nombreux sujets parmi lesquels la coopération entre les deux institutions, la paix, la sécurité, la démocratie et la bonne gouvernance.

Moussa Faki Mahamat et Michaëlle Jean ont passé en revue la coopération entre les deux institutions, l'UA et l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), notamment sur les questions d'intérêt commun. Ils ont plaidé en faveur « d'un multilatéralisme ambitieux, inclusif et scrupuleusement respectueux de la légalité internationale, comme espace de dialogue et de concertation par excellence pour relever les grands défis de notre planète que sont notamment l'éradication de la pauvreté et de la faim, la recherche de la paix, la lutte contre le réchauffement climatique et, plus généralement, le bien-être des populations grâce notamment à une mobilisation plus accrue pour la réalisation du Programme de développement durable des Nations unies à l'horizon 2030, ainsi que de l'Agenda 2063 L'Afrique que nous voulons" de l'UA pour lequel l'OIF apportera son plein appui, y compris par un plaidoyer pour un financement du développement encore plus accru, conformément au programme d'action d'Addis-Abeba adopté par la troisième Conférence internationale sur le financement du développement de juillet 2015 ».

Les deux personnalités ont ensuite salué les progrès réalisés en matière de coopération, présisément dans les domaines relatifs au dialogue politique, au multilinguisme, à la culture, à l'éducation, à la bonne gouvernance, à la paix, à la démocratie et aux droits de l'Homme, à la lutte contre les grandes pandémies et à la tenue de la Conférence des intellectuels et de la diaspora.

Le président de la Commission de l'UA et la secrétaire générale de l'OIF ont cependant reconnu la nécessité de revoir le cadre de leur partenariat, afin de l'arrimer aux priorités fixées par les programmations stratégiques pertinentes des deux institutions.

Dans l'attente de cette révision, les deux personnalités ont décidé de poursuivre et de renforcer leur coopération dans les domaines stratégiques tels paix et sécurité ; démocratie et bonne gouvernance; l'éducation et la technologie au service du développement humain durable; la lutte contre les changements climatiques et la gestion durable de l'environnement; le multilinguisme et la diversité culturelle.