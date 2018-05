Burkina Faso: Concours directs de la fonction publique - 6 668 candidats à recruter

Le secrétaire général du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la protection sociale, Souleymane Lengané a animé une conférence de presse, le jeudi 3 mai 2018, à Ouagadougou. Il a expliqué l'organisation pratique des concours de la Fonction publique de cette année.

Pour l'édition 2018, le Ministère de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale (MFPTPS) prévoit des innovations afin de réduire les difficultés et les coûts. Le secrétaire général du département, Souleymane Lengané a rencontré la presse pour présenter l'organisation mise en place à cet effet.

Il a rappelé qu'aux termes du conseil des ministres du 18 avril dernier, 14 414 postes sont à pourvoir cette année, dont 4 138 au nombre des concours professionnels, 6 668 au titre des concours directs et 3 608 pour le compte des recrutements sur mesure nouvelle. Le dépôt des dossiers est prévu du 28 avril au 11 mai pour ce qui concerne les mesures nouvelles pour les Instituteurs adjoints certifiés (IAC), du 4 au 11 mai pour les concours professionnels et du 28 mai au 7 juin pour les concours directs.

Les innovations principales consistent, d'une part, à la déconcentration des concours cette année, a annoncé le secrétaire général. Ainsi, le dépôt des dossiers de candidature et l'administration des épreuves se feront de manière déconcentrée pour les concours professionnels et celui des IAC.

D'autre part, le SG a annoncé l'élargissement de la réception des dossiers en ligne à une cinquantaine de concours, en vue d'alléger les longues files d'attente de candidats devant les guichets de dépôts et permettre aux opérateurs de réception des dossiers physiques d'exécuter un travail de qualité dans l'enregistrement des candidatures et la saisie des listes. Aussi, les affectations dans les régions se feront par tirage au sort et non lors du dépôt des dossiers, a-t-il dit.

En sus, cette année, le programme de déroulement des concours sera publié avant la réception des dossiers pour permettre aux candidats de faire leur choix en connaissance de cause. Toute cette organisation mobilisera 830 agents pour la réception des dossiers, 33 200 surveillants, 5 534 agents pour l'administration des épreuves, 1 600 agents de sécurité et 8 300 correcteurs, le tout, pour un budget d'un peu plus de 1 milliard, 877 millions de F CFA.

Lors des échanges, les journalistes ont voulu comprendre, notamment, pourquoi le nombre de postes à pourvoir est en baisse par rapport à l'année passée et si les conditions sécuritaires étaient garanties pour toutes les régions du pays. « Le nombre de postes à pourvoir est déterminé par l'expression des besoins de chaque ministère qui analyse la situation à son niveau », a répondu M. Lengané.

Quant à la question sécuritaire, il s'agit d'une question nationale que le gouvernement « prend à bras-le-corps », selon le SG du ministère. Il a indiqué que les affectations dans ces postes se feront au cas par cas.

Fabé Mamadou OUATTARA

Achille ZIGANI

(stagiaire)