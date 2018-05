Burkina Faso: Journée mondiale de la liberté de la presse - La plume et la toge, pour combattre l'oppression

Le Centre national de presse Norbert- Zongo (CNP-NZ) a organisé, le jeudi 3 mai 2018 à Ouagadougou, une cérémonie marquant la 25e Journée mondiale de la liberté de la presse. En marge de l'événement, le prix de la meilleure journaliste burkinabè de l'année a également été lancé.

Le monde entier a commémoré le 3 mai la Journée mondiale de la liberté de presse, placée cette année sous le thème : «Médias, Justice et Etat de droit : les contrepoids du pouvoir». Au Burkina Faso, le Centre national de presse Norbert- Zongo (CNP-NZ) a initié, à cette occasion, le jeudi 3 mai 2018 à Ouagadougou, une cérémonie commémorative, en présence du ministre de la Communication et des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Rémis Fulgance Dandjinou.

Se référant au thème de cette célébration, celui-ci a indiqué que le rapport entre ces deux acteurs mérite d'être placé au cœur de la présente journée. A son avis, les journalistes et les hommes de lois sont appelés à interagir pour l'ancrage de la démocratie au Burkina Faso. «Aujourd'hui, les citoyens veulent être informés des faits judiciaires. Ils réclament une justice équitable et surtout accessible. Le rôle des médias est donc de participer à cette accessibilité», a-t-il estimé.

Sur la même lancée, le ministre Dandjinou a soutenu que le choix de la thématique est en phase avec les préoccupations nationales. En effet, tous les regards, a-t-il expliqué, sont tournés vers le procès du coup d'Etat du 16 septembre 2015 et d'autres sujets d'actualité mettant en scène nos acteurs judiciaires. Selon lui, la concertation et la coopération entre les journalistes et les hommes de droit sont de ce fait indispensables.

Pour le président du comité national de pilotage du CNP-NZ, Boureima Ouédraogo, la commémoration de la journée du 3 mai intervient dans un contexte international marqué par le terrorisme. Des médias sont à plusieurs endroits du monde victimes d'attaques terroristes. «L'attaque à Kaboul (Afghanistan) le 30 avril dernier où des journalistes ont perdu la vie en est une parfaite illustration», a-t-il affirmé. Il a, en revanche, relevé que des espoirs d'un jour nouveau se présentent en Afrique avec la fin de régimes liberticides (Zimbabwé, Gambie et en Angola).

Les efforts des journalistes burkinabè salués

Citant d'autres pays (République Démocratique du Congo, Cameroun, Djibouti, Erythrée, Burundi, Somalie, etc.), M. Ouédraogo a cependant indiqué que la liberté d'expression et de la presse peine à s'enraciner sur une bonne partie du continent. Au Burkina Faso, en dépit des limites objectives liées à la précarité et à la vulnérabilité des entreprises de presse, a-t-il dit, la liberté de presse semble être inscrite dans une dynamique irréversible.

En témoigne, a-t-il illustré, le classement 2017 du pays des Hommes intègres dans le rapport annuel de l'ONG Reporters sans frontières (41e rang mondial et 5e sur le plan africain). «Le CNPNZ salue les efforts de l'ensemble des professionnels des médias qui se battent malgré les dures réalités pour préserver la bonne réputation de la presse burkinabè», a-t-il déclaré.

Le prix de la meilleure journaliste burkinabè 2018 a été également lancé au cours de la cérémonie par Habibata Wara, lauréate de ladite récompense en 2017. Il s'agit, a-t-elle précisé, d'une compétition organisée chaque année par le CNP-NZ afin de promouvoir le genre et stimuler l'excellence dans la pratique du journalisme.

«Pour cette année, l'on note une innovation. Une meilleure journaliste sera désignée dans trois catégories de médias (radio, télévision, presse écrite). Chacune des lauréates repartira avec 500 mille F CFA plus un trophée. La meilleure des trois sera la meilleure journaliste burkinabè. Celle-ci aura 1 million 500 mille F CFA», a-t-elle annoncé avant la tenue du panel sur «Le CNP-NZ, 20 ans au service de la liberté d'expression et de la presse».

La présentation du rapport sur l'Etat de la liberté de la presse 2017, un tournoi de football (équipe de la presse contre équipe de la justice et F=forces de défense et de sécurité) et une opération don de sang sont les activités phares de la commémoration les 4 et 5 mai 2018.