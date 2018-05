Burkina Faso: Le "petit modèle" de mon voisin

Au Burkina Faso, face aux multiples revendications des travailleurs et des syndicats, le gouvernement vient de mettre en… Plus »

Le petit modèle de mon voisin est en cavale, mais mon voisin n'oubliera pas de sitôt ses sabots noirs cirés, son pelage de gris foncé et ses beaux yeux embrasés. Il galope toujours dans la nature et rien ne sert de l'arrêter, parce qu'il est insaisissable. Le jour où vous tomberez sur cette femme aux talons de sabots et aux cheveux en crinière, transmettez-lui le bonsoir de mon voisin ! En fait, confidence pour confidence, moi aussi, j'ai un faible pour les petits modèles, mais j'ai peur des haut talons !

On ne vit pas que de conquête à perpète ; celui qui tire sur tout ce qui bouge aura du mal à bouger devant un charmant équidé sans défaut. Mon voisin a retrouvé la tête, mais il a perdu la mobilité de membre important. Depuis, son «arme de poing» est un groin qui craint le foin. Elle est chargée, mais ne percute plus. Depuis, il a même une phobie pour tout ce qui a attaché un pagne.

Le pauvre a même fait dans son froc. Mon voisin est toujours à l'hôpital entre une semi lucidité et un flou démentiel. Il raconte tout et rien en sautant du coq à l'âne dans des élucubrations kilométriques. J'ai toujours pensé que ces histoires de femme à sabots n'existaient que dans les blagues de mauvais goût. Avant-hier nuit, mon voisin en a appris à ses dépens. Je n'ai jamais vu une femme aux talons de sabot, je touche du bois ! Avant-hier nuit, j'ai failli perdre quelque chose dans mon pantalon. Il y a des frayeurs qui inhibent les ardeurs d'un baroudeur.

Il ne rentre jamais seul ; il est toujours accompagné d'une salace plantureuse aux allures de mastodonte. Sa femme vient de le quitter et toute sa vie est un quartier libre. Il n'a de compte à rendre à personne. De toute façon, personne ne lui demande des comptes. Avant-hier nuit, il a soulevé quelque chose de plus lourd que d'habitude.

Mon voisin est un noctambule hors pair. Il rentre toujours tard la nuit sous une escorte de chiens aux abois. Il ne rentre jamais avant une heure du matin. A une heure, il est dans le show entre deux virées et quelques «tournées bien tapées». Il peut avaler des kilomètres, juste pour écumer les maquis de la capitale et faire la «revue de troupes» des trottoirs.

