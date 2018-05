Burkina Faso: Expropriation de terres pour cause d'utilité publique - Une loi encadre la pratique

Les députés ont adopté, le jeudi 3 mai 2018, une loi portant expropriation pour cause d'utilité publique et indemnisation des personnes affectées par les aménagements et projets d'utilité publique ou d'intérêt général au Burkina Faso.

Le gouvernement veut en finir avec le blocage des chantiers de développement à la suite de contestations pour non versement des indemnisations aux populations affectées. Pour ce faire, une nouvelle « loi portant expropriation pour cause d'utilité publique et indemnisation des personnes affectées par les aménagements et projets d'utilité publique ou d'intérêt général au Burkina Faso », a été adoptée, jeudi 3 mai 2018, par l'Assemblée nationale à l'unanimité des 102 votants du jour.

Cette loi de 52 articles définit dans un premier temps la procédure à suivre par tout projet d'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle comprend plusieurs étapes, à savoir la déclaration d'intention de réaliser un projet d'utilité publique, l'enquête d'utilité publique, la déclaration d'utilité publique, l'enquête parcellaire, la déclaration de cessibilité et enfin la négociation de cette cessibilité.

La démarche doit prendre en compte des principes dont entre autres le respect du droit de propriété des personnes affectées, la promotion socioéconomique des zones affectées, l'implication de tous les acteurs concernés, le principe de la compensation terre contre terre pour les terres rurales.

Les modalités d'indemnisation, les conditions d'éligibilité ainsi que les modes d'indemnisation sont également définis par la loi dont la concrétisation doit passer aussi par la création d'un fonds national dédié aux indemnisations et une structure de suivi-évaluation. Quant au champ d'application du texte, il recouvre les aménagements dont la réalisation nécessite l'expropriation pour cause d'utilité publique ou présentant un intérêt général pour les populations.

Seuls l'Etat, puissance publique et les collectivités territoriales sont habilités à initier ces opérations d'expropriation. Auparavant, certains députés ont émis des inquiétudes lors du débat général. Ne fallait-il pas simplement réviser la loi portant Réorganisation agraire et foncière (RAF) plutôt de présenter une nouvelle loi ?

Réagissant à cette interrogation du député Daouda Simboro, la Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, des Finances et du développement chargée de l'aménagement du territoire, Pauline Zouré, a d'abord précisé que la RAF est une loi à portée générale. « Elle ne traite pas des questions spécifiques à l'expropriation et à l'indemnisation comme c'est le cas avec la nouvelle loi », a-t-elle fait observer.

A la question de savoir comment définir la juste valeur de l'indemnisation à payer par les investisseurs privés qui occupent des larges superficies et pour une durée indéterminée, la représentante de l'exécutif burkinabè s'est voulue formelle: « Les investisseurs privés ne sont pas habilités à initier des projets d'expropriation pour cause d'utilité publique ».

Avant d'ajouter que ces derniers peuvent cependant saisir les autorités compétentes pour leur faire part de leur volonté d'implémenter un projet qui pourrait entrainer des déplacements de populations. « En cas d'avis favorable, il revient dès lors à l'autorité de prendre sur elle la responsabilité de dérouler la procédure devant aboutir à l'expropriation », a-t-elle indiqué.

Le député Laurent Bado, pour sa part, a déploré les multiples modifications ou amendements de textes de loi traduisant ainsi un manque de prévisibilité dans leur élaboration. Il a, par ailleurs, suggéré au gouvernement d'impliquer fortement les populations expropriées dans le processus des négociations sinon la présente loi rencontrera d'énormes difficultés dans son application.