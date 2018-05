Burkina Faso: Fissures de maisons à Bobo - Les riverains accusent la CIMASSO...

Au Burkina Faso, face aux multiples revendications des travailleurs et des syndicats, le gouvernement vient de mettre en… Plus »

Du reste, un comité mis en place et qui a fait des évaluations, est parvenu à la même conclusion, souligne-t-il. Un des responsables de la société CIMASSO que nous avons contacté, a abondé dans le même sens. Néanmoins, Edouard Bonkoungou affirme que pour des raisons sociales, la société a pris l'engagement de dédommager tous ceux qui sont concernés et a demandé qu'une liste soit établie à cet effet.

C'est la Société d'investissement du Faso, (SIFA) qui réalise des travaux de compactage à l'usine CIMASSO et pour le compte de l'entreprise. Son directeur général, Edouard Bonkoungou, que nous avons joint au téléphone, parce que se trouvant hors de Bobo-Dioulasso, rejette les accusations des riverains et soutient que « les fissures sont dues à la technique de construction des maisons qui ne respecte pas les normes ».

Les cassures selon lui, sont bel et bien provoquées par un compacteur installé au niveau de l'usine. « Une fois mise en marche, cette machine provoque des secousses qui se répercutent sur les maisons et provoquent des fissures », explique-t-il. M. Zallé dit avoir dressé une liste non exhaustive de 57 personnes dont les maisons présentent des impacts du compacteur.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.