Burkina Faso: Agence nationale de sécurité des systèmes d'information - Une stratégie de cybersécurité en gestation

L'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information (ANSSI) a lancé une étude sur l'élaboration de la stratégie nationale de cyber sécurité et du référentiel général de sécurité, le jeudi 3 mai 2018, à Ouagadougou.

Selon un constat du directeur général de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information (ANSSI), François Ouédraogo, à côté de l'évolution « exponentielle » des technologies, se développent des menaces multiformes pour les pouvoirs publics, les citoyens et les entreprises.

Face à cette réalité, il convient de développer des initiatives qui visent à protéger le cyberespace burkinabè. C'est dans cette perspective que l'ANSSI a lancé une étude relative à l'élaboration de la stratégie nationale de cyber sécurité et du référentiel général de sécurité, le jeudi 3 mai 2018, à Ouagadougou.

Une équipe de consultants burkinabè et tunisiens disposent de 120 jours pour livrer les résultats de l'étude. Pour le DG de l'ANSSI, la confiance et la sécurité dans l'utilisation des TIC sont essentielles à l'édification d'une société de l'information inclusive, sûre et universelle, d'où la nécessité d'avoir une stratégie nationale qui garantisse la sécurité du cyber espace burkinabè.

«L'évolution permanente de l'évolution des TIC, des systèmes et des réseaux présente des avantages incontestables, mais, parallèlement, les Etats, le secteur privé, les organisations et les particuliers qui utilisent ces technologies (... ) doivent faire davantage porter leurs efforts sur la cyber sécurité et la protection des infrastructures essentielles de l'information », a soutenu François Ouédraogo.

A l'entendre, promouvoir la cyber sécurité dans un contexte d'interconnexion entre les systèmes d'information implique une prise de conscience des menaces par les différentes parties prenantes. « L'Etat doit assumer un rôle de premier plan pour instaurer une culture favorable à la cyber sécurité et soutenir les efforts de toutes les parties prenantes », a indiqué le DG de l'ANSSI.

Sécuriser le cyber espace pour rassurer les utilisateurs

Aux dires du consultant tunisien, expert international en cyber sécurité, Mohamed Hamdi, le projet d'étude est «très ambitieux et sensible » pour les intérêts de l'Etat burkinabè, d'autant plus qu'il vise à établir les normes de sécurité globale qui vont régir le climat dans le cyber espace national.

« La méthodologie de travail va consister, en premier lieu, à faire l'état des lieux, établir une liste des risques et des menaces présents dans le cyber espace burkinabè. En deuxième lieu, nous allons proposer les éléments d'une stratégie avec son plan de mise en œuvre pour que nous soyons opérationnels le plus vite possible et les mesures d'accompagnement en termes de renforcement des capacités et de spécification technique des solutions matérielles et logicielles », a détaillé M. Hamdi.

De l'avis de la ministre de l'Economie numérique et des postes, Adja Fatimata Ouattara, une telle étude revêt toute son importance dans la mesure où le Burkina Faso construit des projets structurants dans le domaine des TIC. « L'économie numérique est la plus prospère de nos jours et il est essentiel de sécuriser tout cela par une bonne vision et de décliner cela en plan d'actions. Il est aussi capital d'avoir un référentiel général de sécurité qui va être la norme et guider les acteurs au quotidien pour assurer la sécurité de notre cyber espace. Ceci dans l'objectif de mettre les utilisateurs en confiance, protéger les investisseurs, les activités de l'Etat et d'implanter réellement le e gouvernement », a-t-elle souligné.

Créée en 2013, l'ANSSI a véritablement démarré ses activités en 2017. Elle est chargée, entre autres, de réduire la vulnérabilité du cyberespace national, gérer les incidents de sécurité des systèmes d'information, renforcer la culture de la cyber sécurité et veiller à l'exécution des orientations nationales et de la stratégie générale de sécurité des systèmes d'information.