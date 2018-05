Burkina Faso: Dialogue social - Roch Kaboré installe les 30 négociateurs

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré a installé officiellement, les 30 membres du Haut conseil du dialogue social (HCDS), le jeudi 3 mai 2018, dans la capitale burkinabè.

Nommés en conseil des ministres du 4 janvier dernier, les membres du Haut conseil du dialogue social (HCDS) ont été installés, le 3 mai 2018 par le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Ils sont 30 membres composés de dix représentants du gouvernement, dix des organisations syndicales des travailleurs et dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

Elus pour un mandat de trois ans renouvelable, les membres de cette institution ont pour missions, selon le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Pr Séni Ouédraogo, de contribuer à la prévention et au règlement des conflits sociaux à caractère national relevant du monde du travail, de promouvoir la concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur toute question relative au climat social et émettre des avis permettant d'anticiper sur les situations de crises sociales.

Le Haut conseil devra également formuler des propositions, recommandations et émettre des avis sur toutes autres préoccupations liées au renforcement et à la dynamisation du dialogue social, encourager et faciliter le dialogue permanent entre employeurs et employés dans les entreprises et les administrations, procéder à des études et à des recherches sur toutes les questions relevant de sa compétence et procéder au renforcement des capacités des partenaires sociaux à tous les niveaux.

C'est pourquoi, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré a dit compter sur l'engagement des membres de cette structure à trouver la meilleure approche pour prévenir les conflits sociaux. « Le contexte dans lequel se trouve le Burkina Faso prouve l'importance du Haut conseil. Et vu les membres qui le compose, leur expérience doit nous amener à savoir raison garder, à travailler ensemble, en améliorant les conditions de travail et à tenir compte de l'intérêt de toutes les populations », a dit le chef de l'Etat.

Le président du HCDS, Domba Jean Marc Palm, a dit mesurer l'ampleur de la tâche à eux confiée. De son avis, les aspirations des salariés à un travail et un salaire décents et les attentes du gouvernement en matière de climat social apaisé ne sont pas antithétiques.

« Tout au long de notre mandat, nous ne manquerons pas de prendre, chaque fois que de besoin, une posture d'anticipation en menant des études sur la situation nationale et nous produirons un rapport annuel », a indiqué le directeur de recherches à la retraite et spécialisé en histoire politique et sociale, Jean Marc Palm. Même s'il a reconnu la complexité de la tâche, il a promis de relever les défis.