Burkina Faso: Galian 2018 - Une villa et 3 millions de F CFA pour le super gagnant

Au Burkina Faso, face aux multiples revendications des travailleurs et des syndicats, le gouvernement vient de mettre en… Plus »

Pourquoi la villa récompensant le super Galian n'est-elle pas à Ouaga 2000 ? « C'est une société immobilière qui nous l'a offerte et je crois que c'est une opportunité à saisir. Il n'y a pas de recul, l'idée étant chaque fois de magnifier l'excellence dans la presse avec des prix réconfortants et motivants », a fait savoir le porte-parole du gouvernement.

Et de préciser que 35 prix officiels dont le super Galian et 15 prix spéciaux seront décernés. Hormis la super récompense, chaque prix est, a confié le ministre en charge de la communication, d'une valeur d'un million de F CFA. Pour l'ensemble des prix, 53 millions de F CFA seront mobilisés, d'après Rémis Fulgance Dandjinou.

Il a également fait le point des préparatifs de cette nuit de récompense et installé les membres du comité d'organisation. « 229 candidats sont en compétition, chacun ayant, conformément à l'innovation introduite par le règlement intérieur de la présente édition, soumis deux productions journalistiques, soit en tout 458 œuvres», a dévoilé le ministre. L'innovation, aux dires du conférencier, a pour objectif de mettre en évidence la constance dans la production des femmes et hommes de médias. Toute chose qui selon lui, participe à la promotion de l'excellence dans les différents corps de métier de la presse.

Une villa de type F3 d'une valeur de plus de 14 millions de francs CFA, située à Boassa à la périphérie Sud-Ouest de Ouagadougou et offerte par une société immobilière et la somme de 3 millions de F CFA. Telle sera, cette année, la récompense du grand lauréat du concours prix Galian destiné à créer une saine émulation entre les professionnels des médias et de la communication.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.