Burkina Faso: Hôpital Yalgado-Ouédraogo - Le «fleuron» se meurt

La sous-section du SYNTSHA du CHU-YO annonce lors d'une conférence de presse le 3 mai 2018, une marche le mardi 8 mai et des sit-in de protestation le lundi 7 mai et le mercredi 9 mai 2018. Selon eux, l'hôpital de référence, le premier de notre pays se meurt et ils ne peuvent tolérer cette descente aux enfers programmée par les autorités.

Le secrétaire général de la sous-section, Hamadi Konfé s'exclame : «Aujourd'hui le constat est que notre CHU-YO, hôpital de dernière référence, premier hôpital de notre pays est l'ombre de lui-même ». Pour étayer ses propos, il se lance dans la description. « C'est un hôpital dont les capacités d'accueil sont dépassées conduisant à hospitaliser les malades surtout en situation d'urgence dans les couloirs et à même le sol ; les services manquent de tout y compris le minimum ; les pannes fréquentes d'équipements ; ruptures de consommables et de réactifs ; fermeture du service de chirurgie viscérale depuis bientôt deux mois... »

Face à cette situation qui perdure, selon lui depuis les inondations du 1er septembre 2009, le SYNTSHA a multiplié les actions (échange de correspondances, conférence de presse, sit-in, rencontres de négociation) pour interpeler les autorités. Mais que nenni ! « Le gouvernement, par le biais du ministère de la santé a joué et continue de jouer au dilatoire en multipliant des propositions et projets dont les débuts de solution sont vainement attendus et la plupart abandonnés », fait -il remarquer. Pour lui, si Yalgado, vivote encore, c'est la volonté des travailleurs qui caracolent autant que possible pour soigner les populations, sinon il devrait être fermé. Au regard de tout cela, le SYNTSHA estime que c'est la liquidation programmée de Yalgado.

Convaincus que ce n'est pas le domaine dans lequel il faut bricoler, les syndicalistes interpellent le gouvernement à prendre ses responsabilités et l'opinion à faire pression sur le gouvernement pour sauver Yalgado. Le SYNTSHA invite ses militants et sympathisants à une marche le mardi 8 mai 2018 à partir de 9 heures et à observer un sit-in de protestation le lundi 7 mai et le mercredi 9 mai pour exiger la réfection et l'équipement dans les meilleurs délais des services de chirurgie viscérale ; le fonctionnement correct du service de l'imagerie...

Sur les sit-in que le gouvernement juge illégaux alors que le SYNTSHA a prévu d'observer deux, il rétorque « si certains ont osé quitter le CDP au temps de Blaise Compaoré, c'est grâce aux sit-in et autres mouvements ». Cette sortie des autorités n'est rien d'autre, selon Hamadi Konfé, qu'une déclinaison du cadre répressif des mouvements syndicaux. Au gouvernement, il prévient que la sous-section ne se fera pas complice de cette descente aux enfers des services de santé.