Burkina Faso: Hadj 2018 - Le 5e pilier vaut bien 2,3 briques

Pour l'observance du 5e pilier de l'islam, qui est le pèlerinage à la Mecque, les candidats au hadj 2018 devront débourser la somme de 2 333 270 FCFA.

Un montant un peu plus élevé que celui de l'année dernière au regard des 5% de taxes que l'Arabie Saoudite a instaurées sur certains services tels l'hébergement, la restauration, le transport... Le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, Siméon Sawadogo, et le comité de suivi du hadj étaient face à la presse le jeudi 3 mai 2018 à Ouagadougou et les inscriptions s'ouvrent aujourd'hui même.

Faire le pèlerinage à la Macque est le 5e pilier de l'islam que bon nombre de musulmans rêvent d'accomplir. Cette année, Le hadj 2018 se déroulera dans un contexte marqué par le renouvellement du comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque pour les éditions de 2018-2019, la sélection des agences de voyage, le maintien du quota de pèlerins à 8143, l'augmentation générale des tarifs des prestations de services en Arabie Saoudite ; l'institution de la TVA de 5% sur tous les prix en Arabie Saoudite depuis le 1er janvier 2018. Cette situation a un impact sur les coûts, qui ont augmenté, affectant aussi bien le billet d'avion que les services tels l'hébergement, la restauration et le transport.

A ce jour, le comité d'organisation s'affaire à mettre les petits plats dans les grands pour la réussite du hadj : ainsi, l'on pourra citer comme actions le lancement officiel du hadj par le comité de suivi auprès des services du ministre saoudien du Hadj ; En outre, suite à l'appel d'offres pour la sélection des compagnies aériennes, Air Burkina a été attributaire du transport de 3600 pèlerins ; la compagnie aérienne saoudienne Nesma Airlines, devant assurer celui d'une partie des candidats, est attendue ce jour même à Ouagadougou pour discuter des conditions de cela. Une troisième partie (les bénéficiaires de congés ne pouvant rester longtemps en Arabie Saoudite) effectuera le voyage avec des vols réguliers.

A la question de savoir si Air Burkina a le matériel, l'expérience et les moyens nécessaires pour le transport des candidats, le ministre Siméon Sawadogo répond : « Air Burkina travaillera avec son partenaire Ethiopian Airlines pour assurer l'effectivité du transport de 3 600 pèlerins. J'espère que la compagnie nationale ne versera pas notre visage par terre, comme on aime le dire, parce que le mécanisme du transport a été arrêté par le ministre saoudien du Hadj ainsi qu'il suit : 50% des pèlerins doivent être transportés par une compagnie nationale et l'autre moitié par un avionneur saoudien ».

Pour ce qui concerne le coût, élevé du billet, le ministre a expliqué qu'il y a des compagnies qui font des propositions alléchantes, mais n'ont pas le droit d'atterrir à Médine. C'est donc avec précaution que les compagnies ont été choisies. Outre cela, les tentes choisies sont climatisées compte tenu de la température, qui dépasse les 50 degrés Celsius, et les matelas sont à ressorts afin de mettre à l'aise les Burkinabè selon le ministre.

La date du 15 mai était celle arrêtée par l'Arabie Saoudite pour la conclusion de tous les contrats et l'effectivité de tous les payements. Mais, sur demande du Burkina Faso, ce délai a été repoussé d'un mois si bien que les candidats au Hadj ont jusqu'au 15 juin pour s'inscrire dans les agences habilitées ; par ailleurs le ministre appelle les candidats à s'inscrire rapidement : « Nous avons l'habitude de nous inscrire après le Ramadan, cette année inscrivez-vous le plus tôt possible, car nous devons payer tous les frais avant».

Encadré

Pourquoi 2 333 270 FCFA ?

Le billet : 1 106 560

Les prestations des agences : 815 000

Les prestations de services (tentes, climatisation, couverture... ) : 297 500 contre 187 000 au dernier hadj

Restauration : 68 000 contre 51 000 l'an passé