Burkina Faso: Haut Conseil du dialogue social - Les membres officiellement installés

Après le HCRUN, jusque-là le benjamin des Hauts Conseils, l'heure est à la célébration d'un nouveau-né, baptisé HCDS (Haut Conseil du dialogue social) dont le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, vient de procéder à l'installation officielle des membres. C'était hier jeudi 3 mai 2018 dans la salle internationale de conférences Ouaga 2000.

Le 9 mars 2017, était créé en Conseil des ministres le Haut Conseil du dialogue social (HCDS), une institution relevant de la Présidence du Faso et chargée de la promotion du dialogue social et de la prévention de conflits relevant du monde du travail. Son action s'étendrait à tous les niveaux : national, sectoriel, public, parapublic, au secteur informel. Toujours en Conseil des ministres, le 4 janvier 2018, les membres de cette structure étaient nommés. Outre le président de la structure, elle est composée de 30 membres titulaires (10 représentants du gouvernement, 10 représentants des organisations professionnelles d'employeurs et 10 représentants des organisations syndicales des travailleurs). Il est désigné un suppléant pour chaque membre titulaire, qui siège en l'absence de ce dernier. Les membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Dans le décret de leur nomination, il y a une incongruité quant à leur traitement. Il est en effet dit ceci : « Les fonctions de membre du Haut Conseil du dialogue social sont à titre gratuit. Toutefois, il est alloué aux membres du Haut Conseil du dialogue social une indemnité forfaitaire mensuelle et une indemnité journalière de session dont les montants et les modalités sont déterminés en Conseil des ministres ». Comprendra qui pourra !

Après la nomination de celui qui va chapeauter cette énième structure, dont la mission est aussi de promouvoir le dialogue social, en la personne de Domba Jean Marc Palm, Directeur de recherche à la retraite, le tour est venu pour les bienheureux membres qui goûteront aux délices des « indemnités forfaitaires mensuelles et journalières » d'avoir l'onction présidentielle. Ce fut le cas dans la salle de conférences de Ouaga 2000, en présence de toute la crème gouvernementale et d'une invitée VIP venue de la Teranga, nous avons nommé la présidente du Haut Conseil du dialogue social du Sénégal, Innocence Ntap Ndiaye. Pendant son discours, Jean Marc Palm a reconnu que « la tâche est ardue. Mais le défi est à relever. Il était tellement gonflé à bloc qu'il a annoncé que tout au long de leur mandat, ils ne manqueraient pas d'adopter, chaque fois que de besoin, «une posture d'anticipation en menant des études sur la situation et les perspectives du dialogue social dont ils établiront annuellement un rapport sur l'état». Attendons de voir...

Issa K. Barry

Encadré

Les membres du HCDS

Au titre du gouvernement, présidence du Faso

Edmond BERE, Ingénieur informaticien, Membre titulaire ; Maïmouna CISSE, Experte en relations professionnelles, Membre titulaire ; Oumard NABALOUM, professeur d'anglais, Membre titulaire. Magloire SOME, Professeur titulaire d'histoire contemporaine, Membre titulaire ; Yvonne ROUAMBA/GUIGMA, Conseiller en gestion des ressources humaines, Membre suppléant ; Jérôme COMPAORE, Chargé de recherches en communication, Membre titulaire ; Larba SAWADOGO, Professeur des lycées et collèges, Membre suppléant ; Salifou SANGARE, Enseignant chercheur en droit/sciences politiques, Membre titulaire ; Francis PARE, Conseiller en gestion des ressources humaines, Membre suppléant ; Tiga Jean-Marie NONGUIERMA, Inspecteur du travail, Membre titulaire ; N'Pèrè Adèle TRAORE, Inspecteur du travail, Membre suppléant ; Issouf TRAORE, Professeur certifié, Membre titulaire ; Ousmane David ZANNE, Conseiller en gestion des ressources humaines, Membre suppléant ; Moumounou GNAKAMBARY, Administrateur des services financiers, Membre titulaire ; Mariam HIEN/ZERBO, Maître assistant/sciences juridiques et politiques, Membre suppléant ; Aminata DJEBRE/SANOU, Conseiller en gestion des ressources humaines, membre titulaire ; Komikiyoaba NAKELSE, Conseiller des affaires économiques, Membre suppléant.

Au titre des organisations professionnelles d'employeurs

Jean-Baptiste YAMEOGO, Pharmacien, membre titulaire ; Harouna TOGUYENI, Enseignant, Membre suppléant ; B. Pierre KABORE, Juriste, Directeur de société, membre titulaire ; Georgette NASSA, Juriste, Directrice de société, membre suppléant ; Victoire BENAO, Pharmacien, Membre titulaire ; Raymonde Baptiste Pétronille TAPSOBA, Directrice de société, Membre suppléant ; Philomène YAMEOGO, Juriste, membre titulaire ; Alphonse GUIGUEMDE, Economiste, membre suppléant ; P. Romuald YARO, Pharmacien, membre titulaire ; Moumouni BOUGOUM, Pharmacien, membre suppléant ; Joseph HAGE, Administrateur de Société, membre titulaire ; Ali COMPAORE, Ingénieur des techniques de développement rural, membre suppléant ; Goama Raphaël ZOUNGRANA, Comptable, membre titulaire ; Oussénni DERRA, Géologue, membre suppléant ; Augustin BAMBARA, Juriste, membre titulaire ; Sékou HAIDARA, Administrateur de société, membre suppléant ; Orokia OUATTARA, Avocate à la Cour, Membre titulaire ; Antoinette BOUSSIM, Avocate à la Cour, Membre suppléant ; W. Jean Florent KERE, Directeur des ressources humaines, membre titulaire ; Ibrahim TRAORE, Directeur des ressources humaines, membre suppléant.

Au titre des organisations syndicales de travailleurs

Toussaint BATHIONO, Contrôleur de recouvrement et de contentieux, membre titulaire ; Thomas OUEDRAOGO, Agent de bureau à la retraite, membre suppléant ; Guy Olivier OUEDRAOGO, Professeur technique, membre titulaire ; Alima Maris GANSORE/ZAGRE, Institutrice à la retraite, Membre suppléant ; Inès KABORE/MANO, Sage-femme d'Etat, membre titulaire ; Damata GANOU, Cadre commercial, membre suppléant ; Inoussa NANA, Comptable, Membre titulaire ; Sabine SANOU, Communicatrice, Membre suppléant ; Anatole ZONGO, Professeur certifié, Membre titulaire ; K. Adama TRAORE, Gérant de station-service, membre suppléant ; N. Paul KABORE, Agent de maîtrise de l'aviation civile à la retraite, Membre titulaire ; Claver BOUSSIM, Déclarant en douane, Membre suppléant ; Jean-Baptiste OUEDRAOGO, Imprimeur, membre titulaire ; Ernest TAGNABOU, Technicien du bâtiment, Membre suppléant ; Yamba Georges KOANDA, Technicien supérieur à la retraite, Membre titulaire ; Salimata BOUGOUMA, Gestionnaire, Membre suppléant ; Boubié BAZEMO, Inspecteur des douanes, Membre titulaire ; François Xavier YAMPONI, Professeur de centre de formation, Membre suppléant. »