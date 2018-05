Burkina Faso: Alioun Zanré, procureur militaire - "Il y a eu un complot contre le régime Kaboré"

interview

Le procureur militaire, Alioun Zanré, connu pour sa discrétion dans les médias, s'est ouvert à Sidwaya au cours d'un entretien exclusif, réalisé le lundi 30 avril 2018 dans son bureau à Ouagadougou. Entouré de proches collaborateurs, le 1er substitut, capitaine Pascaline Zoungrana et le 2e substitut, lieutenant Alphonse Zorma, M. Zanré a, sans langue de bois, livré ses réponses. Il a été essentiellement question de deux dossiers d'importance : l'affaire Auguste Denise Barry et le déroulement du procès du putsch manqué du 16 septembre 2015.

Sidwaya (S.) : Le colonel Auguste Denise Barry a été interpellé le 29 décembre 2017 pour des faits supposés d'atteinte à la sûreté de l'Etat. Qu'est-ce qui lui est reproché ?

Alioun Zanré (A. Z.) : Le colonel Barry a effectivement été arrêté le 29 décembre 2017. Après les formalités d'investigation à la gendarmerie, il a été conduit au parquet en début janvier, où la procédure nous a été notifiée. Nous avons estimé qu'au regard des faits, il y avait manifestement complot au sens de l'article 109 du Code pénal et des faits d'incitation à commettre des actes contraires à la discipline au sens de l'article 207 du Code de justice militaire. Le complot, c'est lorsque des individus se concertent en vue de renverser un régime par la violence ou inciter les populations à s'armer les unes contre les autres. Tandis que l'incitation à commettre des actes contraires à la discipline, c'est le fait d'inciter par la parole, des gestes ou des écrits des militaires à poser des actes contraires à leur statut.

S. : Sur quels éléments précis ces accusations sont-elles fondées ?

A. Z. : Lorsque la gendarmerie nous a envoyé les Procès-verbaux (PV), il est ressorti clairement qu'un projet de soulèvement populaire était prévu pour le 30 décembre 2017, avec pour but ultime de contraindre le régime légalement élu du président Roch Marc Christian Kaboré à démissionner.

Comment cela devait se passer ? Il y avait des relais au niveau de la société civile et de la classe politique également. Il consistait dans un premier temps à recruter des jeunes, selon ce qui est ressorti des témoignages des personnes appréhendées. Il paraît que des personnes bien définies étaient chargées de recruter ces jeunes, à qui on a d'abord fait croire que c'était pour obtenir des financements pour mener des activités génératrices de revenus.

Le responsable de ce financement, appelé le « boss », devait rencontrer les jeunes dans plusieurs quartiers, dès le 27 décembre, mais cela n'a pas été possible, compte tenu de son indisponibilité. Le 28 décembre au soir, on a signifié aux jeunes en question que le « boss » demandait à ce qu'ils aillent à la place de la Nation pour manifester en vue d'exiger le départ du régime légalement élu. C'est tout cela mis bout à bout qui nous fait dire qu'il y a eu une concertation en vue de contraindre un régime légal à partir, d'où la qualification de complot que nous avons donné au comportement. Un juge d'instruction a donc été saisi à cet effet.

Entre le 25 et le 27 décembre 2017, des officiers ont été approchés pour demander leur appui à l'insurrection en cours contre de l'argent. Beaucoup ont pris l'argent, pour ensuite aller dénoncer le complot, car ils étaient loyalistes. Nous avons estimé qu'en demandant à ces militaires de venir en aide aux civils pour contraindre le régime à partir, il y avait incitation à commettre des actes contraires à la discipline militaire. Certains officiers ont reçu un million ou un 1,5 million de francs CFA, et l'un d'entre eux a même perçu la somme de 20 millions de francs CFA pour la logistique. Ce sont ces faits qui ont conduit à l'arrestation du colonel Barry, le 29, puisque la date fatidique était le 30 décembre.

S. : Quel rôle les officiers touchés devaient jouer précisément ?

A. Z. : Il y a d'abord les déclarations de ces officiers faites à la gendarmerie. Et lorsque nous avons pu entrer en possession d'un certain nombre de téléphones et d'ordinateurs, on s'est rendu compte que des appuis leur avaient été clairement demandés pour l'aboutissement de l'insurrection. Des éléments de preuves commencent à pointer à l'horizon et les experts sont en train d'investiguer. Nous avons suffisamment d'indices, puisque le principal mis en cause n'a pas hésité à demander à l'un des pivots en fuite de faire disparaître ses téléphones et ordinateurs, quand il a été appréhendé par la gendarmerie. Nous avons pu quand même extraire dans certains appareils des éléments et le juge d'instruction poursuit ses investigations.

S. : Des hommes politiques sont-ils impliqués dans cette affaire ?

A.Z. : A l'étape actuelle de la procédure, nous répondons non, car le juge d'investigation n'a inculpé aucun homme politique. Nous sommes à quatre inculpés détenus à la maison d'arrêt et de correction, un inculpé non détenu et deux autres inculpés. En réalité, avec l'évolution de la procédure, nous nous sommes rendu compte que les deux autres inculpés n'étaient pas impliqués dans la procédure avant l'arrestation du colonel Barry, mais après. Pour, disent-ils, manifester afin d'obtenir sa libération ou détruire les intérêts de certains hommes politiques qui auraient des parts dans des sociétés de la place. Leurs agissements ne sont pas intimement liés au complot.

S. : Le colonel Barry a-t-il eu des soutiens étrangers ?

A. Z. : Certaines personnes entendues ont dit que lors de leurs échanges avec le colonel Barry, il aurait pris des contacts avec des pays africains et européens, des hommes politiques et des religieux, mais pour le moment le juge d'instruction n'a entendu aucun des intéressés. Nous sommes à trois mois d'instruction, et il faut donner du temps au juge de continuer ses investigations.

S. : Quels sont les contacts auxquels on fait référence concernant l'aide étrangère ?

A. Z. : Permettez-moi à l'étape actuelle de la procédure de ne pas trop en parler, parce que l'instruction est secrète. Je ne peux pas m'amuser à vous dire que tel pays ou individu a été contacté, sous peine de tomber sous le coup de la loi. C'est au juge d'instruction de faire son travail.

S.: Quelles sont les peines encourues par le colonel Barry si sa culpabilité venait à être établie ?

A. Z. : Il faut se référer aux dispositions de l'article 109 du Code pénal qui disposent que le complot est passible d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans, puisque c'est un fait criminel. Quant à l'incitation à commettre des actes contraires à la discipline militaire, au sens de l'article 2017 du Code de justice militaire, il est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans.

S. : Certaines personnes pensent que l'arrestation du colonel Barry a un lien avec la création du Centre d'études stratégiques en défense et sécurité, dont il est l'initiateur et que la hiérarchie militaire n'approuverait pas. Qu'en dites-vous ?

A. Z. : Ce sont des commentaires et non des faits liés au dossier. Au parquet, nous nous en tenons aux faits tels que mentionnés dans la procédure.

S. : A quand peut-on s'attendre au jugement du cerveau du complot contre le régime Kaboré ?

A. Z. : C'est le dossier qui conduit le juge. Un dossier peut rebondir de plusieurs manières. La personne qui a fait disparaître ses téléphones et ses ordinateurs est en fuite. Et si on arrivait à l'appréhender, peut-être que nous aurons beaucoup d'éléments. C'est également cette personne, semble-t-il, qui a distribué l'argent aux civils dans les quartiers et le matériel de destruction, composé de lance-pierres et de substances incendiaires. Si on le prend, l'enquête peut prendre une autre tournure. Nous ne pouvons donc pas préjuger d'une date pour le procès.

S. : Comment appréciez-vous le déroulement du procès du putsch manqué du 16 septembre 2015, qui a pris les allures d'une bataille judiciaire avec les avocats de la défense ?

A. Z. : Un procès, c'est un combat juridique. Naturellement, chaque partie développe ses arguments et ses moyens de droit. C'est tout à fait logique, et je pense que le procès se déroule bien en toute sincérité. L'essentiel est qu'à l'issue du procès, on se rende à l'évidence que les droits des parties ont été respectés. Qu'aucune partie n'a tendu une embuscade à l'autre en vue de gagner le procès. Ce sont des débats contradictoires menés entre les parties, c'est-à-dire le ministère public, la défense et les parties civiles. Entre ces trois parties, il y a le juge qui tranche, et si vous n'êtes pas d'accord avec sa décision, vous exercez vos voies de recours.

S. : Disposez-vous à ce jour d'éléments probants pour confondre les mis en cause, surtout ceux qui, comme le général Djibrill Bassolé, continuent de nier leur implication à ce coup d'Etat ?

A. Z. : L'audience étant déjà ouverte, nous sommes sur les débats de forme pour le moment. Quand on va arriver dans le fond, il appartiendra à chaque partie de dérouler ses arguments et le juge va en décider. Nous sommes le ministère public, assurant le rôle de l'accusation, mais cela ne veut pas forcément dire que le procureur a raison aux yeux du juge par rapport à l'accusé et ses avocats. Chacun va développer ses arguments et il appartiendra au juge de dire qui a raison, qui a tort.

S. : D'aucuns trouvent que le général Diendéré et ses co-accusés sont condamnés d'office et que le procès n'est qu'une formalité...

A. Z. : Nous nous en tenons toujours aux faits. Quand certains tiennent ce discours, je ne sais pas s'ils sont dans le secret des dieux. Au niveau du parquet, nous mettons en mouvement l'action publique au nom de la société et nous l'exerçons. Du côté de la défense, ils ont le droit de se défendre et d'apporter leurs arguments. La partie civile est aussi là pour défendre ses intérêts. C'est le juge qui va départager les parties. Dire que le verdict est déjà connu est excessif.

S. : Pourquoi avoir accordé une résidence surveillée au général Bassolé et maintenir son co-accusé, le général Diendéré, en prison, malgré ses multiples demandes de liberté provisoire ?

A. Z. : Ce n'est pas nous qui l'avons fait. Il y a beaucoup de confusions dans l'esprit de nos concitoyens. C'est plutôt les règles de procédure qu'il faut considérer. Quand on dit que le parquet a accordé une liberté provisoire ou a assigné à résidence, ce n'est pas vrai. C'est le juge qui prend une décision dans un procès pénal. Le parquet est partie au procès et ne peut donc pas mettre un accusé en résidence surveillée. C'est une décision du juge.

Le juge dans notre droit peut accorder une liberté provisoire mais l'assortir de certaines mesures. Même dans l'arrêt de renvoi, le juge de la chambre de contrôle de l'instruction, qui avait assigné le Gal Bassolé, a confirmé cela dans son ordonnance de renvoi. Le parquet ne prend que des réquisitions. Il peut dire de ne pas libérer tel accusé, mais le juge peut le faire. Si le juge libère la personne, le parquet peut demander encore un aménagement. Il peut accepter ou refuser.

Dans le cas du Gal Bassolé, le parquet s'était opposé à sa liberté provisoire sans succès et nous avons demandé l'aménagement en assignation à résidence qui a été ordonné par le juge de la Chambre de contrôle de l'instruction. Le juge était libre de ne pas faire droit à la réquisition du parquet.

S. : Craigniez-vous la fuite du Gal Bassolé hors du pays?

A. Z. : Non ! C'était une question d'opportunité. A l'époque, le procès était à l'horizon, et nous nous sommes demandé si c'était la peine d'accorder une liberté provisoire au Gal Bassolé, mais le juge l'a fait.

S. : Le procès du putsch a été suspendu pour reprendre le 9 mai prochain, parce que certains avocats de la défense se sont déportés. Quel commentaire ce déport suscite en vous ?

A. Z. : Nous sommes dans un procès pénal où chacun développe ses moyens et arguments. Il appartient à un avocat qui vient librement à un procès de se retirer librement. On ne peut pas contraindre un avocat à venir plaider pour un client. Si le client ne se constitue pas un avocat, la loi dispose, en matière criminelle, que l'Etat doit lui commettre un avocat. Ce qui a été fait. Si l'avocat ne se sent plus dans la procédure, il peut se déporter, cela n'est pas interdit par la loi.

Mais les avocats commis d'office sont tenus de référer à l'autorité qui l'a commis, le bâtonnier, avant son déport. L'avocat constitué peut se déporter avec ou sans l'avis de son client. Mais c'est dommage que les avocats se déportent, parce que ce sont des questions de procédures et de prétentions que chacun présente au juge, qui doit trancher. Si l'accusation, la défense ou la partie civile présente des requêtes que le juge estime non fondées ou fondées, cela ne permet pas aux autres parties de quitter le procès. On reste et on exerce les voies de recours.

S. : La non-reconnaissance du tribunal, jugé illégalement constitué par les avocats de la défense, n'explique-t-elle pas au fond ces déports ?

A. Z. : C'est du dilatoire pour bloquer la procédure. Dès l'ouverture du procès, le décret de nomination du président du tribunal a été mis en cause par les avocats de la défense, car n'étant pas entré en application. On a renvoyé le procès. Ensuite, ils sont revenus pour remettre en cause la composition du tribunal.

Pendant ce temps, les mêmes avocats ont déposé des demandes devant cette juridiction non reconnue et ont récusé des juges assesseurs militaires appelés. Après cela, c'est la question de citation des témoins que l'on veut imposer la charge au parquet par déduction de l'article 105 du Code de justice militaire. Ils ont d'abord dit que c'est au parquet de prendre les dispositions pour citer les témoins des accusés, ce qui est contraire à la loi, pour ensuite demander deux mois pour citer leurs témoins en reconnaissant implicitement qu'il leur revenait de citer leurs propres témoins comme certains avocats avaient fait pour leurs clients.

Ce que le tribunal a refusé au regard des règles de procédure non respectées. Même si on n'est pas d'accord avec le juge, il faut exercer les voies de recours, au lieu de se retirer suite à des demandes jugées non fondées. Il faut respecter les règles de procédure. Dans les grands procès de cette nature, les avocats de la défense savent que le procès se gagne sur les batailles de forme et travaillent donc à ne pas entrer dans le fond, sur lequel ils n'ont pas grand-chose à dire.

S. : Les avocats déportés ont été remplacés par des avocats commis d'office. Y a-t-il une garantie que ces derniers tiendront jusqu'à la fin du procès ?

A. Z. : Je ne saurais répondre à cette question avec certitude. Tout dépendra d'eux. Un avocat est libre de rester ou de se déporter dans une procédure.

S. : Pourquoi dans ce cas précis, l'on a commis des avocats d'office ? Etait-ce la seule alternative ?

A. Z.: En matière criminelle, l'accusé doit être assisté d'un avocat. L'article 43 de la loi portant organisation et fonctionnement de la chambre criminelle stipule que si à l'audience l'accusé ne choisit pas un avocat, le président doit demander au bâtonnier de lui commettre un avocat. On ne peut pas déroger à cette règle.

S. : A quel moment peut-on s'attendre à l'aboutissement du procès, surtout que les Burkinabè sont impatients de connaître la vérité ?

A. Z : Nous comprenons l'impatience des Burkinabè. Quand le procès traîne, cela donne un sentiment de lassitude. Nous savons que les accusés espèrent qu'ils seront acquittés pour reprendre leur vie professionnelle normale. J'avoue que ce n'est pas facile quand on est poursuivi dans cette situation.

S : Des témoins de haut rang comme le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, le chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, et l'ancien président du Bénin, Yayi Boni,... devraient en principe être entendus. Où en est-on avec cette demande ?

A. Z : Je vous remercie de revenir sur ces questions de citations de ces autorités. Nous avons suffisamment discuté de la question durant une semaine à l'audience. Pour votre gouverne, il faudrait que vous compreniez qu'en matière de comparution de témoins, il y a deux façons de faire. On peut faire comparaître un témoin sur demande des accusés avant le début de l'audience.

Le Code de justice militaire, dans ses articles 104, 105 et 106 puis 116 et 118, a résolu la question. L'article 106 dit qu'un accusé qui veut faire comparaitre un témoin devant le tribunal militaire doit, dans un premier temps, faire connaître la liste de ces témoins à citer au parquet et à toutes les autres parties dans un délai de trois jours. L'article 105 dit que les citations sont faites par la gendarmerie ou tout autre agent de la force publique. C'est ce que la loi dit.

Mais je vois des gens extrapoler, pour dire que l'article 19 sur les chambres criminelles stipule que c'est le parquet qui doit citer les témoins. Ce qu'ils oublient est que l'article 50 du Code de justice militaire indique que toutes les dispositions non contraires au code de procédure pénale reçoivent application devant le tribunal militaire.

Mais, il ne suffit pas de citer la personne seulement. Il faut donner la liste au parquet, puisque l'article 116 du Code de justice militaire souligne qu'avant le début de l'audience, le président fait lire la liste des témoins que les parties se proposent de faire entendre, à savoir la liste des témoins de l'accusation, de la défense et des parties civiles. Et l'article 116 précise que le parquet peut s'opposer aux listes qui n'ont pas été notifiées à chaque partie, ou aux témoins expressément convoqués par chaque partie. Pourquoi cela ?

Parce qu'il ne faut pas citer une personne en croyant que le simple fait de la citer entraîne sa comparution. Il y a des obstacles juridiques qui interdisent par exemple de faire citer certaines personnes devant un tribunal. C'est ce qu'on appelle en droit des immunités. Par exemple, un chef d'Etat en activité bénéficie, en droit international public, d'une immunité diplomatique. L'article 31 de la Convention de Vienne sur la protection diplomatique reprend en filigrane ce principe.

Dans les relations internationales, un chef d'Etat en activité est l'incarnation de la souveraineté de l'Etat. Et dans les relations entre Etats, il est totalement interdit qu'on puisse faire entendre un chef d'Etat devant une juridiction étrangère. En droit international public, cette pratique coutumière s'appelle le comitas gentium. Le comitas gentium stipule que lorsqu'un Etat souverain vous reconnaît et vice versa, vous devez vous réserver une réciprocité de respect dans les relations.

Sur cette base, on ne peut faire entendre un chef d'Etat en activité devant une juridiction au Burkina. Ce principe a été repris dans la Convention de Vienne sur la protection diplomatique à l'article 31. Le chef d'Etat bénéficie de toutes les immunités judiciaires, que ce soit sur le plan administratif, civil ou pénal.

Certains avocats comme Me Flore Toé, Me Roger Yamba avaient cité leurs témoins à venir. Lors des débats, les gens ont simplement abrégé la question de la comparution des témoins à celle de savoir qui doit servir les citations. Cela va au-delà de la question des citations.

S : Dans ce cas, est-ce qu'il n'y aura pas une part de vérité qu'on ne connaîtra jamais si certaines personnalités, du fait de leur statut, ne peuvent pas témoigner ?

A. Z. : Il y a quatre chefs d'Etat et deux diplomates qui sont cités à comparaître. Nous voulons véritablement bien le faire, mais c'est la loi qui nous dit que ce n'est pas possible. Vouloir faire entendre un chef d'Etat en violation de ces dispositions, ce n'est pas légal. Dura lex Sed lex. Pour les autres personnes que la défense voulait faire entendre, nous avons dit qu'il n'y avait pas de problème.

Si les gens avaient été cités régulièrement, le parquet n'avait pas besoin de faire des observations. Malheureusement, certains avocats, qui n'avaient pas communiqué les listes de leurs témoins aux autres parties et savaient qu'il y avait certains obstacles liés à la qualité des chefs d'Etat et diplomates, se sont empressés d'accuser le parquet de ne les avoir pas cités. Ils ont quitté la salle.

Les parties au procès peuvent demander, au cours des débats, que leurs listes de témoins qu'ils désirent faire entendre et que le tribunal a rejetées avant le début de l'audience pour non-respect des règles de procédure soient de nouveau entendus en qualité de témoins au sens de l'article 118 du code de la justice militaire.

S. : Et le cas du Moogho Naaba, qui a été également cité comme témoin ?

A. Z. : Nous ne singularisons pas les débats, nous posons des principes généraux. Il appartient au président de décider des modalités de comparution ou de déposition de chaque témoin. Il peut décider d'aller entendre un témoin tout comme, il peut déléguer son pouvoir à un officier de police judiciaire ou à un autre juge d'aller entendre un témoin ou utiliser la visioconférence.

S. : Est-ce possible que le Moogho Naaba, qui ne bénéficie pas manifestement d'une immunité, soit entendu ?

A. Z. : Si au cours des débats, le président estime que le nom d'une personnalité intervient régulièrement, il lui appartient de prendre toutes les mesures pour entendre la personne. Entendre une personne ne veut pas forcément dire qu'elle doit venir dans une salle d'audience, lever la main droite et jurer. Même dans notre loi, on peut entendre un témoin par visioconférence.

Toute personne dont le témoignage s'avère indispensable, en dehors des obstacles juridiques, doit être entendue. Le fait de dire qu'on a privé certains accusés de faire citer des témoins n'est pas vrai. Chaque partie peut faire venir ses témoins avant l'ouverture du procès en respectant les règles de procédure ou pendant les débats si elle le désire. Si le nom de X revient dans les débats, la défense peut demander au président de le faire venir.

En quoi le président peut-il dire que telle personne ne viendra pas témoigner ? Le témoin est là pour éclairer la lanterne du tribunal. Nous faisons du droit et non tendre des embuscades juridiques.

S. : Il y a neuf accusés en fuite et qui seront certainement jugés en leur absence. Qu'adviendra-t-il s'ils venaient à être condamnés ?

A. Z. : Nous ne sommes pas à la place des juges pour savoir s'ils seront condamnés ou pas. Lorsque vous êtes jugés par contumace ou par défaut, vous pouvez faire une opposition au niveau du tribunal militaire et on reprend le procès.

S. : Dans une récente lettre ouverte au président du Faso, notre confrère, Adama Damiss Ouédraogo, vous accuse d'avoir refusé de lui donner une autorisation pour aller se soigner à l'extérieur. Qu'en est-il au juste ?

A. Z. : (Rires) Merci d'avoir abordé la question, parce que nous avons lu l'écrit de mon frère Damiss et cela nous a fait un peu sourire. Il ne maîtrise pas les règles. Quand nous avons pris le dossier, nous sommes venu trouver que Damiss était dans la procédure. Donc, de lui à nous, nous n'avons pas d'a priori, nous ne sommes même pas de la même génération.

Nous pensons qu'il n'a pas compris un certain nombre de principes en droit, sinon il n'aurait pas pu écrire cela. Certains de ses avocats sont venus nous présenter leurs excuses. Le 11 avril 2018, nous avons reçu une requête de Me Paul Kéré, dans laquelle il nous disait que son client Damiss Ouédraogo souhaitait aller à Abidjan en Côte d'Ivoire pour un traitement du 14 au 25 avril. A l'intérieur de la requête, l'avocat nous a produit un certificat médical daté du 15 janvier 2016 et signé du Dr Adama Zigani.

En plus, il a produit un autre certificat médical du même médecin en date du 16 février 2018 où il est dit qu'il est suivi depuis plusieurs années à la polyclinique internationale de Ouagadougou pour des faits d'asthme et autres allergies. Ce qui fait qu'il est sous traitement de la ventoline et d'un autre produit. Il y a également le rapport de la polyclinique qui dit également qu'il est suivi à leur niveau.

En plus, il a joint un mail envoyé à 23 h 38mn, le 7 avril 2018, et signé par un certain Assamao Sondo. Ce dernier disait à Damiss qu'il avait été contacté à Abidjan par une dame d'une clinique de la place, qui indique qu'elle tente de le joindre en vain. Elle voudrait l'informer du passage d'un médecin français à Abidjan entre le 14 et le 25 avril 2018.

Quand nous avons reçu la demande, nous nous sommes dit qu'il y a une confusion des rôles. Le parquet ne donne jamais une permission à un accusé ou à un prévenu. Ce n'est pas notre rôle, c'est celui du juge. Quand nous avons reçu la demande, nous avons répondu à Me Kéré, pour lui dire que nous sommes incompétents pour accorder la permission à son client d'où le rejet de sa demande.

Depuis l'instruction au premier et au second degré, il appartient aux juges d'accorder des permissions pour aller se soigner ou pour toute autre cause. Il y a eu des demandes où des juges ont permis à certains accusés d'aller se soigner en Côte d'Ivoire. Les permissions sont du ressort exclusif du juge.

Par ailleurs, l'article 33 portant organisation de la chambre criminelle et l'article 130 du Code de justice militaire précisent que dès l'ouverture de l'audience, le président du tribunal assure la police de l'audience, la direction des débats et prend toutes les mesures pour éviter des retards. Il revient donc au président de prendre sa décision dans le cas d'espèce, peut-être en suscitant les réquisitions du parquet. Il est à noter que Me Paul Kéré avait introduit la même requête avec les mêmes pièces auprès du président de la Chambre de jugement de première instance.

Jusqu'à présent, le président ne nous a pas saisis par rapport à la demande de M. Damiss et n'a pas encore statué. Je profite expliquer pourquoi il a fait cette confusion. Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction a mis les inculpés en accusation, le dossier devrait être transmis au président de la chambre de jugement de première instance. Le parquet devait faire certaines diligences comme les citations pour notifier aux accusés la date de l'audience qui a débuté le 27 février 2018.

Entre le 29 décembre 2017, date du délibéré de la chambre de contrôle et le 27 février 2018, il y avait un vide juridique, car toutes les demandes étaient déclarées irrecevables par la Chambre de contrôle de l'instruction et la Chambre de jugement. Conformément à la pratique des parquets, nous nous sommes dit qu'il fallait aider les accusés à bénéficier des permissions pour résoudre leurs problèmes et nous leur accordions ces permissions ponctuelles.

Et finalement quand l'audience a débuté, puis suspendue, certains comme M. Damiss ont cru que c'était toujours le parquet qui devrait résoudre leurs problèmes de permission. Mais c'est une erreur de leur part.

S. : D'aucuns estiment qu'il faut supprimer le tribunal militaire parce que c'est une juridiction d'exception. Que leur répondez-vous ?

A. Z. : La création d'une juridiction relève de la compétence du législateur. Si à un certain moment, le législateur estime qu'une juridiction n'a plus son importance, il peut décider d'y mettre un terme.