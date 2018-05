Burkina Faso: CHU Yalgado-Ouédraogo - Des sit-in pour sauver l'hôpital

Au Burkina Faso, face aux multiples revendications des travailleurs et des syndicats, le gouvernement vient de mettre en… Plus »

Pour lui, le sit-in n'a pas été inventé au Burkina. Il s'agit d'une forme de lutte qui ne date pas d'aujourd'hui et qui existe partout dans le monde. « Ce sont les sit-in et d'autres activités qui ont créé les conditions favorables à l'éveil des consciences des populations», a-t-il rappelé.

Quant à l'opinion publique, Hamadi Konfé et ses camardes l'invitent à faire pression sur le gouvernement pour sauver le CHU-YO. Il invite les militants à prendre part à une marche, le mardi 8 mai 2018 de l'hôpital au ministère de la Santé et à observer un sit-in de protestation, le lundi 7 et le mercredi 9 mai 2018, au sein du CHU-YO. L'annonce de ce mouvement intervient au lendemain de l'avis du Conseil d'Etat prononçant l'illégalité des sit-in.

En un mot, l'hôpital Yalgado-Ouédraogo est devenu l'ombre de lui-même. C'est ainsi que le secrétaire général de la sous-section du Syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale (SYNTSHA) du CHU-YO, Hamadi Konfé a dépeint la situation de l'hôpital. C'était le jeudi 2 mai 2018 à Ouagadougou, au cours d'une conférence de presse. « Aujourd'hui, tous les services fonctionnent au ralenti du fait de la volonté des travailleurs qui caracolent autant que possible pour soigner les populations, sinon, le CHU-YO devrait être fermé », a-t-il ajouté.

A cela s'ajoutent des reports de programmes opératoires par manque d'oxygène, de champs ou pour pannes d'équipements. Quant au service de chirurgie viscérale, il est fermé depuis bientôt deux mois, paralysant ainsi les blocs opératoires de la viscérale, de l'urologie, des services des urgences et des services d'hospitalisation de la viscérale et de l'urologie.

Dans ces locaux, les services manquent de tout. Les pannes fréquentes d'équipements, les ruptures des consommables et des réactifs sont leur quotidien. Pour preuve, les pannes au niveau des services de l'imagerie et des laboratoires contraignent les patients même hospitalisés à parcourir la ville pour leurs analyses.

La sous-section du Syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale (SYNTSHA) du centre universitaire Yalgado -Ouédraogo a animé, une conférence de presse, le jeudi 2 mai 2018, à Ouagadougou pour dépeindre la situation «chaotique» de l'hôpital. Le syndicat a annoncé la tenue d'un sit-in, le 7 et le 9 mai 2018 prochain afin d'exiger du gouvernement des mesures pour sauver Yalgado.

