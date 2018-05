Burkina Faso: Revue annuelle du PACOF-CC - Les partenaires sur les traces des réalisations

Le «Projet d'appui à l'adaptation des communautés riveraines des forêts au Changement climatique (PACOF-CC») a tenu sa revue annuelle, du 24 au 26 avril 2018, à Tenkodogo. Le projet couvre cinq communes dont quatre dans la région du Centre-Est (Tenkodogo, Lalgaye, Bissiga et Soudougui) et celle de Silly au Centre-Ouest.

Le projet intitulé «Projet d'appui à l'adaptation des communautés riveraines des forêts au changement climatique (PACOF-CC») est mis en œuvre par le bureau national de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), avec l'appui financier d'environ 1 488 016 050 francs CFA de l'ambassade de la Suède au Burkina Faso.

L'objectif global du projet est de contribuer à créer des conditions écologiques et socio-économiques favorables à l'adaptation au changement climatique des populations vulnérables riveraines des forêts communautaires des régions du Centre-Ouest et du Centre-Est et à les accompagner à s'adapter au changement climatique.

Le projet PACOF-CC concerne au total cinq communes dont quatre dans la région du Centre-Est (Tenkodogo, Lalgaye, Bissiga et Soudougui) et une au Centre-Ouest (Silly). Plus d'un million d'habitants repartis dans une trentaine de villages est bénéficiaire direct des actions du projet.

Selon la chargée des programmes eau-assainissement-changement climatique à l'ambassade de Suède au Burkina Faso Delphine Ouédraogo, l'objectif à terme de cet accord de financement est de lutter contre la pauvreté des populations des communes bénéficiaires, afin qu'elles puissent tirer profit des activités qui vont être menées au niveau de ces zones, comme l'agriculture maraîchère et la protection des berges.

Ce projet vise, entre autres : à renforcer les capacités techniques et organisationnelles des autorités communales et des communautés pour la gestion durable des forêts ; améliorer le potentiel productif en bois énergie et en produits forestier non ligneux par la mise en œuvre efficace des outils de gouvernance forestière ; accroître les bénéfices socio-économiques des communautés locales à l'application des outils de gestion durable et de valorisation des ressources forestières ; améliorer la productivité des terres agropastorales adjacentes aux forêts par l'adoption de bonnes pratiques par les populations riveraines affectées permettant d'améliorer leurs capacités d'adaptation au changement climatique.

Constater les performances du projet

L'atelier de la revue annuelle a pour but de permettre aux participants d'analyser en détails l'état d'avancement du projet ; les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet ; les mécanismes de consolidation et de pérennisation des acquis du projet et formuler des propositions et recommandations pour la suite du projet.

Et la chargée de programme au bureau national de l'UICN, Onadja/Kambou Clarisse de justifier : «Après une année d'exécution nous devons nous arrêter pour faire le point pour s'assurer que nous sommes dans la direction de l'atteinte des résultats du projet, de passer en revue les difficultés encourues et les solutions qui ont été apportées et s'accorder sur les recommandations et suggestions formulées pour améliorer l'exécution qui reste».

A l'issue de la revue annuelle du projet en salle, les participants se sont déportés sur le terrain pour constater les activités réalisées dans les communes bénéficiaires du Centre-Est. Ces réalisations se composent de forages, de parcs à vaccination, des restaurations des berges et des zones dégradées, des cordons pierreux, des fosses fumières et des séances de démonstration.

«La visite de terrain a effectivement permis aux participants de constater les activités réalisées, à quel niveau l'on est, quelles sont les difficultés et des pistes de solutions afin d'améliorer la stratégie d'intervention pour de meilleurs résultats sur le terrain», a indiqué coordonnateur du PACOF-CC au niveau de l'UICN, Amadou Ouédraogo.