Sénégal: Fête du travail / Sédhiou - Le règlement des problèmes de santé, principale doléance du cahier

La célébration de la fête du 1er mai à Sédhiou a été marquée par un imposant défilé qui a réuni les membres de la coalition des confédérations syndicales des travailleuses et travailleurs du Sénégal (Cnts, Cnts/Fc, Udts, Unsas). Le défilé parti de l'hôpital régional a parcouru l'itinéraire autorisé entonnant des slogans comme : « Payez nos salaires » ; « Recrutez les agents de santé communautaire (Acs) » etc. Les responsables ont pris conscience que l'union fait la force surtout quand on se bat pour la satisfaction des mêmes doléances.

Les difficultés que connaissent les corps socioprofessionnels ont été mentionnées dans le cahier de doléances. La santé se taille la part du lion. Le non-remboursement de la Cmu a presque mis à genou bien des structures sanitaires. L'ouverture immédiate de la Fonction publique locale est demandée avec l'espoir de voir régler définitivement le problème d'intégration des agents de santé communautaire grâce à qui toutes les performances réalisées dans le domaine de la santé ont été possibles. Le recrutement des diplômés est une exigence. « On ne peut plus admettre qu'un diplômé reste plus de 10 ans sans être recruté et même s'il a la chance de l'être, il ne pourra plus être fonctionnaire pour raison d'âge », ont-ils déploré.

L'ouverture d'une pharmacie d'approvisionnement est souhaitée.