Congo-Kinshasa: Elections 2018 - Feinte ou réalité ?

Samedi 23 juin 2018, la CENI convoquera le corps électoral, selon le calendrier du 5 novembre 2017. Le jour suivant, dimanche 24 juin, elle ouvrira ses portes pour la réception des candidatures à la Députation Provinciale. Dimanche 22 juillet, selon le même calendrier, la CENI amorcera l'opération de réception des candidatures à la Députation Nationale et à la présidentielle 2018. Le 20 novembre, ce sera le début de la campagne électorale pour les élections jumelées de la présidentielle aux législatives nationales et provinciales qui seront organisées le même jour et en une seule séquence, conformément à l'une des options fondamentales de l'Accord de la Saint Sylvestre.

A ce jour, où en est-on avec les préparatifs ?

La Majorité, se prenant au sérieux, bat le rappel des troupes. Kabila, quoiqu'attendu autrefois à Luanda où se devait se tenir un sommet des Chefs d'Etat des pays membres de la SADC, est passé, lui-même, au devant de la scène. Il a multiplié et continue à le faire, d'ailleurs, des contacts à caractère transversal.

Tantôt, des rencontres avec les alliés du Palu. Tantôt, des discussions et échanges avec les Députés de la Majorité. Tantôt, des séances de travail avec les membres de l'actuel gouvernement. Mais, le Président ne s'arrête pas là. Cherchant, sans doute, à arrondir ses angles, il n'a pas manqué, non plus, de tendre la perche aux anciens Ministres ainsi qu'aux nouvelles alliances de toutes sortes.

Au passage, il a procédé à un réaménagement au PPRD. Et, très prochainement, après l'arrivée de Shadary au Secrétariat Permanent, la confirmation de Tunda et consorts, un congrès est attendu pour finaliser la mise sur pied de nouvelles structures du parti présidentiel. Ainsi, pourra-t-on pourvoir au double vide, en désignant le Président et son Adjoint, deux principaux ténors dont les noms sont restés inconnus jusqu'à ce jour.

Du côté de l'Opposition, alors que Fayulu continue avec l'exigence d'une transition sans Kabila, à l'Ensemble pour le changement, les journées portes ouvertes ont planté un tout nouveau décor. Katumbi est annoncé à Kinshasa pour le dépôt de sa candidature en juin prochain. Au Rassemblement et à l'Udps, Félix Tshisekedi est là. Il l'a dit dernièrement à N'djili, lors de son premier meeting populaire, qu'il n'était ni candidat Premier Ministre, ni quémandeur de la Primature. Comme pour dire qu'il est et demeure candidat déclaré à la présidentielle 2018 à l'issue de laquelle, il promet monts et merveilles au peuple congolais.

Bien d'autres candidats ne s'offusquent pas, du côté de l'Opposition. François-Xavier Beltchika du CDPS, pendant que le tandem Kamerhe - Bemba se concerte, se positionne déjà dans la course au fauteuil présidentiel. Il garde, toutefois, l'espoir qu'au bout de compte, l'Opposition serait obligée de n'en présenter qu'un seul à l'aune d'un consensus basé sur des critères d'éligibilité bien clairs. Des outsiders ne sont pas, cependant, à écarter d'office. Au niveau des congolais de la diaspora, l'économiste Noël Tshiani Muadiamvita ne baisse pas les bras. Depuis le pays de l'Oncle Sam, il remue dans la plaie de la crise congolaise et rejette des solutions cosmétiques. A la place, il propose un plan Marshall d'environ quatre-vingt milliards de dollars américains à investir en RD. Congo sur une durée de quinze ans. Un tel plan, il l'esquisse fort bien dans un livre de plusieurs pages intitulé : "la FORCE DU CHANGEMENT".

Dans les rangs de la Société civile, même si lui-même ne l'avait jamais formellement confirmé, des avis seraient sur le point de considérer que le Dr Denis Mukwege, le Médecin-Directeur de l'Hôpital de Panzi, à Bukavu, au Sud-Kivu, ferait l'affaire des intellectuels actifs, pour affronter les autres candidats à la présidentielle 2018. Ses récentes accointances avec Macron semblent conforter cette thèse-là.

Mais, que pense le CLC du processus électoral ?

Dans une nouvelle déclaration, le CLC lève la trêve qu'il avait décrétée. Il reprend du service et annonce, pour bientôt, des actions de grande envergure.

Le CLC parle de l'incertitude du calendrier électoral, de la partialité de la CENI, de l'instrumentalisation de la Cour Constitutionnel et de l'absence de la décrispation politique. Tout en soutenant la tenue des élections à la date fixée, le 23 décembre 2018, le CLC exige, plutôt, des garanties de transparence et de crédibilité.

A ce titre, il récuse l'intrusion de la machine à voter et craint que grâce à elle, la CENI dont la redynamisation n'a toujours pas été effective, soit amenée à organiser une parodie électorale. Voilà pourquoi, le CLC a, une fois de plus, lancé un appel à l'application rapide et complète de l'Accord de la Saint Sylvestre, en ce qui concerne notamment, la concrétisation de la décrispation politique, le respect des libertés ainsi que toutes les autres modalités d'accès à un processus électoral inclusif, ouvert, transparent, démocratique et juste.

La CENI va-t-elle foncer ?

Apparemment, oui. Ses dates sont confirmées. La loi électorale est là. Le budget est progressivement libéré. Et, dans les jours à venir, la loi portant répartition des sièges sera promulguée, au plus tard, le 8 mai 2018. Puisque le calendrier a été accepté par toutes les parties prenantes, il est évident que la CENI ira de l'avant, dans la réalisation de ce chronogramme.

Mais, le CLC n'acceptant pas de se laisser marcher sur la tête, sera tenté de passer à la contre-offensive. A son corps défendant, il ne manquera pas de s'accrocher à ses revendications.

D'où, des étincelles restent suspendues en l'air. D'aucuns craignent que de la nouvelle descalade en perspective, que l'actuel processus électoral soit atomisé. Doit-on penser que le MLC, en exigeant un dialogue technique, voit mieux que les autres ?