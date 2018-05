Angola: Edification des monuments en mémoire des victimes de Cassinga

La matérialisation avec succès de la reforme administrative et de l'Etat que le gouvernement angolais se… Plus »

L'Angola et la Namibie partagent une frontalière terrestre de 1.376 kilomètres, et depuis 2007 la circulation des citoyens de deux pays dans cette zone est partiellement libre.

Répondant á une question sur la valeur monétaire qui sera engagée, João Lourenço a souligné que « les gens qui avaient péri dans ces deux localités n'ont pas de prix, et l'argent n'est pas le plus important dans ce cas concret. Une opinion aussi partagée par son homologue namibien.

Windhoek — Les gouvernements d'Angola et de la Namibie ont promis jeudi, à Windhoek, d'édifier deux monuments dans les localités de Cassinga (Huíla) et Chetequera (Cunene), pour rendre hommage aux victimes du massacre de Cassinga perpétré par l'armée sud-africaine contre un camp des refugiés namibiens.

