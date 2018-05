Sénégal: Voyagistes privès - «Le maintien du prix du package n'est pas à notre avantage»

Par ailleurs, pour M Bamba Dioum et ses collègues, les populations doivent être édifiés sur la vérité des prix. Il explique que les coûts supportés par les voyagistes ne permettent pas de s'aligner sur les prix de l'Etat surtout qu'ils font face à des coûts additionnels. Loin de verser dans la surenchère, ils soulignent qu'ils sont dans l'obligation de proposer des forfaits Hadj à plus de 3 millions de F Cfa.

Les voyagistes privés ont manifesté, hier, leur mécontentement suite à une demande de la délégation générale du Hadj de fournir leur compte d'exploitation, ce qui est, disent-ils, du domaine du privé et dénote d'un manque de considération envers les voyagistes qui convoient plus de 90% des pèlerins en partance pour la Mecque, soit les 10 860 pèlerins sur 12 860.

