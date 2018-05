Madagascar: Olivier Randriamahaleomanana - « Aux politiciens de trouver la solution qui s'impose »

Séquelles. Cet opérateur économique tient à rappeler que « c'est la crise politique qui a engendré la misère du peuple. Il y avait encore les séquelles laissées par la crise précédente et en voilà une autre crise qui pointe son nez. Qu'adviendra-t-il ainsi au peuple ». Selon toujours Olivier Randriamahaleomanana, il faudrait tenir compte des avancées sur le plan économique, tels que le projet de réhabilitation du périmètre Bas Mangoky et le programme national bassins versants périmètres irrigués. Il pense notamment que pour la région Alaotra Mangoro « ce n'est pas les dissensions politiques qui vont entraîner l'essor économique de ce Faritra».

Il estime ainsi que « c'est un problème politique qui subsiste actuellement, il relève ainsi aux politiciens de trouver la solution qui s'impose ». Et lui d'enchaîner que « seul le dialogue devrait prévaloir. Il ne faudrait pas instrumentaliser le peuple. Ce qui intéresse les gens c'est le développement ainsi que la sécurité, et ce, afin qu'ils puissent travailler dans la quiétude».

