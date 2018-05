Madagascar: Pour une résolution de la crise sans faux-fuyant

La pression exercée par les manifestants de la place du 13 mai est très forte, mais pour arriver à une sortie de crise sans débordements, il faut savoir garder une certaine réserve et rester ouvert à la négociation. La communauté internationale a compris que la médiation doit être malgacho-malgache et qu'il fallait laisser les acteurs politiques trouver une solution acceptable par tous.

Même si le leitmotiv des interventions sur les radios et les télévisions privées reste le départ d'Hery Rajaonarimampianina du pouvoir, les leaders du mouvement répètent à l'envi que tout doit se faire dans la légalité, on comprend donc qu'ils ne veulent pas ternir l'action qu'ils mènent par des comportements irréfléchis.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.