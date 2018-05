Madagascar: Talafaral réédite «Saxo folie» à l'HDA

«Pour cette deuxième édition, je voudrai mettre en avant les talents de deux jeunes vocalistes. Isaia Ratsizakaina, un étudiant de retour du pays, avec lequel j'ai eu l'occasion de me produire lors de tournées en Chine et Fabre Rakotozafy, un multi-instrumentaliste issu de la famille Nary Arthur et dont la célébrité n'est plus à présenter .

J'ai découvert une vidéo de Fabre postée sur les réseaux sociaux et ce fut un coup de cœur.» confie Tala. Soucieux de la relève, Tala compte ainsi présenter ces artistes en herbe dans le milieu musical. «La connexion est vite passée entre nous. Ces jeunes ont du potentiel et à moi de promouvoir leur talent» lance-t-il au passage. Le thème principal de la soirée sera axé sur les instruments à vent. Aux côtés de Njaka Rakotonirainy, Tala revisitera les grands classiques du jazz, mais aussi des compositions travaillées avec ces jeunes musiciens.

Ceux qui ont eu la chance de jouer aux côtés de Tala reconnaissent en lui ce sens de leadership. Une touche personnelle que le saxophoniste apporte pour renforcer cette alchimie sur scène. «La pratique des instruments à vent est sur la bonne voie à Madagascar. Une relève prometteuse qui a aujourd'hui accès à divers instruments. Toutefois, il y a des améliorations à faire au niveau de la maîtrise.» précise Tala.

Ce dernier se distingue de ses compères par une technique alliant à la fois justesse et modernité. « Guest » surprise et Jam Session complèteront cette soirée jazzy de vendredi. Partenaire fidèle de grands événements culturels, le « Point d'Exclamation» au HDA donnera une fois de plus la scène aux talents malgaches. Le concert débutera à 21 h.