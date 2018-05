Madagascar: FEPA - Les animaux extraordinaires en vedette

Une forte affluence des visiteurs a été observée lors de la première journée de la Foire de l'Elevage et des Productions animales (FEPA) dans sa 10e édition qui se tient au Centre By-Pass Alasora.

Cette manifestation d'envergure internationale est organisée par le « Malagasy Professionnels de l'Elevage » (MPE) depuis hier jusqu'à dimanche. « Plus de 160 exposants y participent si la prévision était de 100 exposants. Toutes les filières de l'élevage et leurs produits dérivés sont présentés à la FEPA. Et ce sont notamment les éleveurs professionnels qui exposent leurs produits. En effet, le secteur de l'élevage est en plein développement. Nombreux sont ceux qui le considèrent comme une activité principale source de revenus et non plus une activité secondaire en se professionnalisant », a déclaré André Ramilison, le PCA de MPE lors de l'ouverture de cette foire, hier.

Races importées. On y trouve entre autres, des poissons vivants, du miel de différents parfums, des produits laitiers, des saucisses, de la charcuterie et bien d'autres produits de transformation. Des grandes sociétés de renom à Madagascar comme Farmshop, Biochem et Agrivet proposent des poussins d'un jour de qualité et des provendes. « Si lors de la dernière édition, nous avons promu l'élevage piscicole, maintenant, des provendes pour les poissons sont lancées et commercialisées dans le cadre de la FEPA », a-t-il poursuivi. En outre, des animaux extraordinaires sont en vedette. On peut citer, entre autres, les oiseaux d'ornement dits faisan doré et faisan américain, la poule Brahma, le lapin géant de Flandres, l'oie de Toulouse et le mouton texel, tous de races importées, y sont exposés. Cette race d'oiseau d'ornement se vend à partir de 350 000 Ar tandis que le poulet s'acquiert à 150 000 Ar et le lapineau à 160 000 Ar. Par contre, le mouton texel est utilisé pour la production de laine destinée à la fabrication des vêtements.

Stratégie. De son côté, le ministre auprès de la Présidence en charge de l'Agriculture et de l'Elevage, Harison Randriarimanana a également reconnu lors de l'ouverture de cette cérémonie que le secteur de l'élevage est en pleine expansion tout en évoquant que c'est interdépendant à l'agriculture. « L'amélioration génétique des cheptels et le contrôle sanitaire des animaux font partie des priorités de notre département. Une stratégie a été également mise en place afin d'atteindre le défi d'être un grenier alimentaire de l'Océan Indien dans le cadre de la vision 2030. Il s'agit notamment du soutien à l'agriculture familiale, à l'agro-industrie et à l'agri-business. La formation des éleveurs n'est pas en reste afin de les professionnaliser », a exprimé le ministre de tutelle. Notons que le MPE sollicite les jeunes à se lancer dans le secteur de l'élevage. Tous les acteurs concernés sont d'ailleurs présents durant la foire afin de les conseiller et de les appuyer pour démarrer leurs projets. Bref, « les animaux d'élevage constituent une réserve de richesse, une caution pour obtenir du crédit et un filet de sécurité pour les éleveurs. Une bonne pratique de gestion de la filière s'impose pour avoir une exploitation performante », a conclu le Représentant résident de la FAO.