Madagascar: Sûreté - Une gamme de métiers qui attire les jeunes

Domaine professionnel assez peu connu du grand public, la sûreté commence aujourd'hui à susciter l'intérêt des jeunes.

La sûreté aéroportuaire, en particulier, attire depuis quelques années un nombre croissant de jeunes à la recherche d'une voie professionnelle. Domaine encore peu connu, jusqu'à ces dernières années, la sûreté aéroportuaire ouvre pourtant la voie à une multitude de possibilités en termes de métiers. Définie par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) comme la combinaison des mesures et des moyens humains et matériels visant à protéger l'aviation civile contre les actes prémédités d'intervention illicite, la sûreté aéroportuaire relève d'un domaine hautement délicat où rigueur, savoir-faire et professionnalisme sont absolument indispensables. La formation constitue ainsi un volet essentiel dans ce secteur d'activité.

600 agents formés. A Madagascar, SAMADA, société d'exploitation de CSPI France, opère le dispositif de sûreté sur les huit principaux aéroports du pays dans le cadre d'un partenariat public-privé, et forme régulièrement le personnel local. Ce projet, initié en 2013, s'est matérialisé par la construction d'un centre de formation innovant pour la formation du personnel local mais est appelé à répondre aux besoins d'autres entités. L'ASECNA (Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar), par exemple, utilise déjà cette structure pour le perfectionnement de ses agents. Plus de 600 agents sont passés par ce centre et formés dans un cadre technique et logistique répondant aux normes internationales. Le projet comprend, par ailleurs, le déploiement de matériels « high tech » de radioscopie et de vidéo surveillance, ainsi que des équipes cynophiles de détection et de protection.

FIM. Installé suivant les normes édictées par l'OACI, institution spécialisée des Nations unies chargée de l'établissement de normes internationales pour l'aviation civile, le projet de sûreté aéroportuaire de Madagascar fait figure d'exemple en Afrique. Son existence a en grande partie contribué au développement du trafic aérien avec l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes, rassurées sur le plan de sûreté. Hier, à la foire Internationale de Madagascar (FIM), le public s'était manifestement intéressé à ce secteur relativement nouveau de la sûreté qui offre de nouvelles possibilités pour les jeunes avec un certain nombre de métiers. En effet, les diplômes délivrés par le centre de formation, une dizaine au total, vont du domaine de l'imagerie radioscopique de sûreté, à la cynotechnie, en passant par la radio communication, ou encore le service de sécurité incendie et d'assistance à personne (SSIAP). Ainsi, le centre délivre des diplômes d'EPI (équipier première intervention incendie) ; de SST (sauveteur secouriste du travail) ; d'opérateur en imagerie sur appareils radioscopiques double vue (fret aérien), de Radio (utilisation d'un poste émetteur / récepteur) ; d'agent de sûreté cynophile (mordant, détection) ; de SSIAP 1 ; d'opérateur en imagerie sur appareils radioscopiques de sûreté ; d'opérateur en vidéosurveillance, ainsi que le diplôme d'aptitude à l'analyse et l'interprétation de l'imagerie radioscopique de sûreté. Autant de possibilités qui s'offrent aux jeunes désirant intégrer un secteur en plein essor.