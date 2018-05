Ile Maurice: Fonds souverain - Quantum Global rassure les Angolais... mais s'inquiète

«Tous les fonds du Fundo Soberano de Angola (FSDEA) gérés par Quantum Global sont intacts et correctement pris en compte.» Telle est l'assurance qu'a voulue donner le groupe Quantum Global au peuple angolais, dans un communiqué publié jeudi 3 mai.

Le gestionnaire de fonds explique avoir détaillé au FSDEA comment l'argent était déposé soit dans des comptes en banque, soit investi dans des business en Angolais et en Afrique Sub-saharienne, «créant des centaines d'emplois et générant de la richesse pour les communautés sur le continent».

Quantum Global accuse ainsi les procédures légales engagées contre elle de détruire la valeur du fonds pour le peuple angolais. Le FSDEA devrait rechercher la négociation ou l'arbitrage, en accord avec le contrat les liant, au lieu de se lancer dans une bataille légale malencontreuse.

Création d'emplois

La management company rappelle son mandat auprès du FSDEA. Elle explique que tous les investissements et paiements ont été audités aux normes internationales et qu'elle a tenu le fonds informé de manière trimestrielle sur ses investissements. En sus des rapports et comptes annuels audités.

Quantum Global dresse également une liste des réalisations et de créations d'emplois et de richesses qui sont générées par ses investissements. Notamment dans Porto de Caio et Estrela de Floresta (secteur du bois), ainsi que dans l'agriculture.

C'est ce qui lui fait dire que "by continuing to resort to legal proceedings in Mauritius and the UK, the FSDEA is destroying value in their own investments. The portfolio companies cannot pay salaries or key suppliers, fulfil contract obligations to fund construction of new buildings or pay taxes or legal bills".

Ce serait donc le people angolais qui souffrirait des démarches légales du Fonds souverain de son pays.