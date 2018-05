Sénégal: Regain de l'activité économique interne en mars

L'évolution de l'activité économique hors agriculture et sylviculture, évaluée sur la base de celle de l'Indice Général d'Activité (IGA), fait ressortir une hausse de 9,8% entre les mois de février et mars 2018 selon la Direction de la prévision et des études économiques(Dpee).

Cette situation découle à la faveur d'une bonne orientation des secteurs primaire (+14,2%), secondaire (+11,8%), tertiaire (+8,4%) et de l'administration publique (+0,4%), En variation glissante sur un an, une croissance de 11,5 % est notée au mois de mars 2018, principalement portée par les secteurs tertiaire (+6,7%) et primaire (+15,2%). Toutefois, le secteur secondaire s'est contracté de 2,2% sur la période.