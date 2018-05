Sénégal: Salon Elec Expo Abidjan - L'AMDIE et la FENELEC conduisent une délégation de 34 entreprises

L'Agence marocaine de Promotion et de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), en collaboration avec la Fédération Nationale de l'Electricité, l'Electronique & les Energies Renouvelables FENELEC, mènera une mission de prospection commerciale d'une délégation de 34 opérateurs marocains en Côte d'Ivoire, à l'occasion de l'occasion du Salon Itinérant de l'électricité en Afrique «Elec expo Abidjan» organisé du 09 au 11 Mai 2018 à Abidjan par la Confédération africaine d'Electricité (CAFELEC). La délégation est composée d'opérateurs marocains du secteur de l'électricité et des énergies renouvelables, des exposants mais aussi de responsables export en mission de prospection et de consolidation commerciales.

C'est la plus forte délégation annoncée à la première édition du «Elec expo Abidjan», mis à part et sans doute celle du pays hôte la Côte d'Ivoire. Les opérateurs marocains pour la plus part exportateurs, sont réunis à travers un pavillon Maroc, sous la houlette de l'AMDIE.

«Elec Expo Abidjan est une vitrine pour l'exposition, mais aussi un chef-lieu des opportunités d'affaires entre industriels et représentants institutionnels, un moyen non seulement de tâter le pouls du marché ouest-africain puisque la FENELEC le connaît bien, mais d'aller plus loin dans la proximité et dans les échanges», précise Hicham Boudraa, Directeur Général de l'AMDIE.

Organisé par la Confédération Africaine d'électricité (CAFELEC), en collaboration avec l'Association Patronale Ivoirienne du Secteur de l'électricité (APESELCI), «elec expo Abidjan» est un nouveau rendez-vous d'excellence qui regroupera une centaine d'exposants venus d'une dizaine de pays.

Y sont donc attendus plus d'une centaine de fabricants d'équipements, distributeurs, bureaux d'études, fournisseurs d'électricité, installateurs, donneurs d'ordres, bailleurs de fonds et donneurs d'ordre ... venus d'une dizaine de pays d'Afrique et représentant de toutes les branches de l'électricité et d'énergies renouvelables, de la production d'énergie électrique à l'efficacité Energétique, en passant par les réseaux de transport et de distribution, le contrôle, l'automation, l'éclairage (Intérieur et extérieur), le solaire, l'éolien, les matériels électriques, les outillage et matériel de sécurité, les appareillages de tests et mesures, l'électricité domestique ou encore la domotique.

L'événement accueille des industriels du secteur, des donneurs d'ordre, prescripteurs, distributeurs, revendeurs... venus du pays hôte la Côte d'Ivoire, mais aussi d'Algérie, du Cameroun, du Gabon, du Mali, du Sénégal, de la Tunisie, du Togo, du Bénin, du Maroc, de la Guinée, du Ghana... Pas moins de 5000 visiteurs y sont attendus durant les 3 jours de cette grande messe de l'électricité ouest-africaine.